Центр крові на вул. Солоний Ставок, 2 у Дрогобичі

У Дрогобичі на Львівщині ліквідовують підрозділ обласного центру служби крові. Усіх працівників офіційно попередили про звільнення. Про це повідомило місцеве видання ДрогМедіа. Цю інформацію ZAXID.NET також підтвердили керівники управління майном спільної власності Львівської облради та Львівського обласного центру служби крові.

Про закриття підрозділу в Дрогобичі йшлося на зустрічі виконувача обов’язків керівника Львівського обласного центру служби крові Арташа Амізяна з колективом 23 жовтня. 31 працівнику підрозділу вручили офіційні повідомлення про звільнення у термін до 24 грудня.

Зокрема, в документі йдеться про скорочення посад «у зв’язку з змінами в організації виробництва і праці у КНП ЛОР «Львівський обласний центр служби крові», оптимізацією та ліквідацією структури дрогобицького підрозділу.

Керівник управління майном спільної влаcності Львівської облради Андрій Білоус підтвердив ZAXID.NET факт закриття підрозділу у зв’язку з реформою служби крові. «Змінилася штатна структура комунального закладу (Львівський обласний центр служби крові, – Ред.), скорочується кількість працівників у деяких підрозділах», – сказав Андрій Білоус.

За словами виконувача обов’язків Львівського обласного центру служби крові Арташа Амізяна, рішення про закриття підрозділу в Дрогобичі ухвалили через незадовільний стан приміщення, в якому він працює, а також через недостатні об’єми заготівлі донорської крові.

«Постановою КМУ введені вимоги щодо ліцензування заготівлі крові і її переробки, зберігання та реалізації компонентів крові. За попередніми висновками атестаційної комісії, ні приміщення, ні поточні технологічні процеси в дрогобицькому підрозділі не відповідають ліцензійним умовам. Якщо цей підрозділ не відповідає ліцензійним умовам, то є велика загроза неотримання ліцензії», – розповів Арташ Амізян ZAXID.NET.

Окрім того з його слів, причиною ліквідації підрозділу є «неналежна виробнича потужність заготівлі донорської крові, відповідно до розрахунків заготівлі і наявного персоналу».

Неотримання ліцензії, як стверджує керівник, означатиме зупинку роботи усіх закладів Львівського обласного центру крові (у Львові і в Сокалі).

Арташ Амізян також запевнив, що після закриття підрозділу дрогобицьких донорів планують організовано довозити автобусами для забору крові до Львова.

Персонал підрозділу до останнього сподівався, що закриття вдасться уникнути. Зокрема працівники активно працювали, щоб наростити кількість донорів. Завідувачка донорського відділення Марта Сорока розповіла місцевим журналістам, що в серпні замість звичних 120 прийшло здавати кров 170 людей, у вересні було 140 донорів.

Судячи з коментарів у соцмережах, закриття дрогобицького підрозділу викликало занепокоєння серед місцевих мешканців, адже саме ця установа багато років забезпечувала лікарні не лише Дрогобича, а й навколишніх міст донорською кров’ю. Йдеться про порятунок породіль, онкохворих та поранених військових.

Служба переливання крові у Дрогобичі розпочала роботу в 1946 році. Після адміністративної реформи 1959 року Дрогобицьку станцію підпорядкували центральній міжрайонній лікарні, а у 2004 році вона стала філією Львівського обласного центру служби крові, а з 2019 року – підрозділом цього центру.