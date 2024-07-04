У Львові показали роботу мобільного центру крові на вулицях міста
Новини Львова від ZAXID.NET за 4 липня
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У четвер, 4 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Не маєте нагоди прийти – тоді ми приїдемо до вас. У Львові працює мобільний центр крові.
- З'явилися на світ на 28-му тижні вагітності. У лікарні святого Миколая Першого медоб'єднання Львова виходили передчасно народжених двійнят.
- Нова послуга у трамваях, тролейбусах та автобусах. У перший день тестування студенти здійснили майже 900 пересадок у громадському транспорті Львова.
- У Львові буде ще один сквер. Облаштують його на Сихові на честь легендарного розвідника Олега Бабія.
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