Cвітлана Марко виступила проти перейменування Червонограда та заявила про нелегітимність державних органів України

Мешканку Червонограда Світлану Марко судитимуть за антидержавні висловлювання на зборах щодо перейменування міста, які відбулися в місцевому Народному домі в жовтні 2023 року. Виступаючи з трибуни, Світала Марко заявила, що Радянський Союз не перестав існувати, а державні органи та символи України є нелегітимними.

67-річна пенсіонерка Світлана Марко під час громадського обговорення виступила проти ініціативи щодо перейменування Червонограда в рамках декомунізації. При цьому вона зона заявила, що Радянський Союз не перестав існувати, а Верховна Рада України та інші органи влади – нелегітимні, тому не мають права ухвалювати рішення щодо зміни назви міста.

«Так, ми за них голосували, але вони не набули правосуб’єктності, вони не мають права приймати того рішення. Зміна назви міста – справа місцевого значення, і тільки ми на загальних зборах жителів, людей маємо право вирішувати – змінювати назву чи ні, а ніяка «верховна зрада», ніякий кабмін. Все, що вони поприймали до сьогоднішнього дня, всі їхні захцянки без гербової печатки – фікція», – заявила Світлана Марко.

Її слова, присутні підтримали оплесками. Антидержавні заяви учасниці зборів зафіксував на відео депутат Червоноградської райради, місцевий активіст Олександр Клімов. Відео, яке поширилося в соцмережах, підхопили російські пропагандисти.

Виступ Світлани Марко за зборах у Червоноградському народному домі (відео Олександра Клімова)

На антидержавні висловлювання мешканки Червонограда зреагувала СБУ. За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. (ст. 161 ККУ), Світлані Марко оголосили підозру. Максимальне покарання, передбачене згаданою статтею, – вісім років позбавлення волі.

У СБУ Львівщини розповіли ZAXID.NET, що розслідування справи завершили, наприкінці червня матеріали скерували до Червоноградського міського суду, який вже призначив її до розгляду.

Нагадаємо, на початку жовтня під час громадського обговорення присутні мешканці виступили проти зміни назви Червонограда, запропонувавши перейменувати його на Червоноград. Депутати Червоноградської міської ради не дійшли згоди щодо розгляду питання про звернення до парламенту з приводу перейменування міста, тому рішення прийматиме Верховна Рада. Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ухвалив рішення перейменувати місто Червоноград на Шептицький.