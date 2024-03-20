Профільний комітет Верховної Ради підтримав перейменування Червонограда на Шептицький

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ухвалив рішення перейменувати місто Червоноград на Львівщині на Шептицький. Остаточне рішення щодо перейменування міста народні депутати голосуватимуть на сесії Верховної Ради.

«Червоноград стане Шептицьким! Комітет рішення ухвалив!», – повідомив 20 березня голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін.

Нагадаємо, на початку жовтня під час громадського обговорення присутні мешканці виступили проти зміни назви Червонограда, запропонувавши перейменувати його на Червоноград.

Згодом спеціальна робоча група обрала 14 варіантів перейменування Червонограда, які і виставили на електронне голосування, під час якого найбільшу підтримку отримала пропозиція залишити стару назву. Варіант перейменування міста на Шептицький під час електронного голосування набрав 100 голосів і посів третю позицію. Варто зауважити, що Андрей Шептицький у 1892 році склав монаші обіти у місцевому Василіанському монастирі, пізніше він викладав богослов'я у василіянських студіях при монастирі.

Депутати Червоноградської міської ради не дійшли згоди щодо розгляду питання про звернення до парламенту з приводу перейменування міста, тому рішення прийматиме Верховна Рада.

Історична назва Червонограда – Кристинопіль. Місто у 1692 році заснував коронний гетьман Польщі Фелікс Казимир Потоцький і назвав його на честь своєї дружини Кристини Любомирської. Цю назву місто зберегло до 3 листопада 1951 року, коли указом президії Верховної Ради УРСР утворено Забузький район та Червоноградську міську раду.

У 1892 в Святоюрському монастирі отців Василіян в тодішньому Кристинополі складав обіти майбутній митрополит Андрей Шептицький. У цьому ж монастирі у 1898—1899 роках Андрей Шептицький викладав богослов'я.