Червоноград має бути перейменований відповідно до закону про деколонізацію

У четвер, 2 листопада, завершилося електронне голосування мешканців щодо перейменування Червонограда на Львівщині, яке тривало з 25 жовтня. У результаті найбільшу підтримку отримала пропозиція перейменувати місто на Червоноград.

Участь у голосуванні на електронній платформі взяли 2823 осіб із понад 65-тисячного міста (загалом у Червоноградській громаді проживає понад 90 тис. мешканців). Найбільшу кількість голосів набрала пропозиція перейменувати місто на Червоноград (1294 або 35%).

На другому місці опинилася ініціатива перейменувати місто на Кристинопіль (1086 або 29,5%).

Інші ідеї щодо перейменування міста набрали 100 і менше голосів.

Результати голосування щодо перейменування Червонограда

Нагадаємо, на початку жовтня під час громадського обговорення присутні виступили проти зміни назви Червонограда, запропонувавши перейменувати його на Червоноград. Таку ініціативу підтримав і перший заступник мера Дмитро Балко, який модерував зібрання.

Згодом спеціальна робоча група обрала 14 варіантів перейменування Червонограда, які і виставили на електронне голосування. Далі рішення щодо перейменування міста має розглянути Червоноградська міська рада.