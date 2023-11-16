Питання про перейменування Червонограда зняли з розгляду

Депутати Червоноградської міської ради не дійшли згоди щодо розгляду питання про звернення до Верховної Ради про перейменування Червонограда. Тому це питання зняли з розгляду сесії, яка відбулась 16 листопада. Раніше мешканці проголосували за перейменування Червонограда на Червоноград.

Питання щодо перейменування Червонограда розглядали на пленарному засіданні у четвер, 16 листопада. Згідно з проектом рішення, міська рада Червонограда планувала звернутися до Верховної Ради з пропозицією перейменування міста, яку раніше підтримати мешканці під час електронного голосування. Йдеться про перейменування Червонограда на Червоноград.

«Звертаємося з проханням врахувати думку громадськості при розгляді питання щодо перейменування Червонограда, а саме: більшість громади висловлюється проти перейменування, бажають залишити назву міста Червоноград, а серед мешканців, які висловлювалися за перейменування, серед усіх варіантів нової назви для нашого міста, найбільше людей підтримує назву Кристинопіль», – вказано у зверненні до ВР.

Утім під час розгляду питання депутати Червоноградської міської ради не дійшли згоди щодо звернення і зняли це питання з розгляду. Крім цього, на засідання сесії прийшли місцеві активісти, які вимагали залишити чинну назву міста – Червоноград.

Нагадаємо, в червні 2023 року Нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендувала перейменувати Червоноград, Красне та ще низку населених пунктів Львівщини, назви яких стосуються російської імперської політики. На громадських обговореннях 8 жовтня присутні мешканці проголосували за перейменування Червонограда на Червоноград. Згодом серед 14 запропонованих варіантів під час електронного голосування мешканці Червонограда підтримали залишення місту чинної назви.

За процедурою, після громадського обговорення позицію громади має затвердити міська рада, районна рада та обласна рада. Після цього нову назву Червонограда подають на розгляд Верховної Ради.