На думку комісії, назви цих міст та сіл не відповідають мовним нормам або стосуються російської імперської політики

Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендує розглянути перейменування міста Червноград, селища міського типу Красне та ще 22 села у Львівській області, назви яких не відповідають нормам української мови або стосуються російської імперської політики.

Як вказано у додатку до рішення Національної комісії зі стандартів державної мови за 22 червня, 14 сіл на Львівщині пропонують перейменувати через невідповідність правописним, словотвірним та словозмінним нормам української мови, зокрема:

Кізʼя на Кіззя (Бродівська громада);

Чішки на Чишки (Буська громада);

Іорданівка на Йорданівка (Шегинівська громада);

Орихівчик на Оріхівчик (Підкамінська громада);

Листв’яний на Листяне/Листвяне/ або обґрунтувати доцільність збереження чинної назви (Миколаївська громада);

Красічин на Красичин (Камʼянка-Бузька громада);

Гончари на Гончарі (Давидівська громада);

Горішній на Горішнє/ або обґрунтувати доцільність збереження чинної назви (Давидівська громада);

Бистрий на Бистре/ або обґрунтувати доцільність збереження чинної назви (Трускавецька громада);

Курний на Курне/ або обґрунтувати доцільність збереження чинної назви (Перемишлянська громада);

Малий на Мале/ або обґрунтувати доцільність збереження чинної назви (Рава-Руська громада);

Смоляний на Смоляне/ або обґрунтувати доцільність збереження чинної назви (Моршинська громада);

Пісоцький на Пісоцьке/ або обґрунтувати доцільність збереження чинної назви (Яворівська громада);

Підгородне на Підгороднє (Золочівська громада).

Назви сіл та міст, які стосуються російської імперської політики:

Червоне – запропонувати нову назву (Золочівська громада);

Переможне – запропонувати нову назву (Комарнівська громада);

місто Червоноград – запропонувати нову назву.

Назви сіл та міст, які можуть стосуватися російської імперської політики:

Красне – обґрунтувати доцільність наявної або запропонувати нову назву (Козівська громада);

смт Красне – обґрунтувати доцільність наявної або запропонувати нову назву (Красненська громада);

Заводське – обґрунтувати доцільність наявної або запропонувати нову назву (Буська громада);

Трудове – обґрунтувати доцільність наявної або запропонувати нову назву (Миколаївська громада);

Трудолюбівка – обґрунтувати доцільність наявної або запропонувати нову назву (Сокальська громада);

Красносільці – обґрунтувати доцільність наявної або запропонувати нову назву (Поморянська громада);

Красниця – обґрунтувати доцільність наявної або запропонувати нову назву (Бісковицька громада).

Місцева влада має півроку, щоб довести доцільність чинних назв або запропонувати нові. Якщо пропозицій від міської ради не буде, парламент змінить назву села чи згідно з рекомендацією комісії. Національна комісія зі стандартів державної мови має великий вплив на зміну топонімів, діяльність її спрямовується та координується Кабміном.