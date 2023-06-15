Радянський памʼятник знесли після приїзду поліції

У четвер, 15 червня, під час демонтажу радянського пам’ятника у с. В’язова Жовківської громади місцеві мешканці перешкоджали ініціативній групі, обзивали їх і відстоювали його збереження. На думку місцевих, він зовсім не радянський, а навпаки нагадував їм сучасну політикиню Юлію Тимошенко. Для врегулювання конфліктної ситуації викликали поліцію. У підсумку цього дня у В’язовій таки демонтували колгоспницю, а також дві скульптури піонерів біля школи.

«Важка громада Вʼязової, в якій ціла купа памʼятників радянської доби. Громада, в якій чоловіки, які тут лишилися, захищають не Україну, а … колгоспницю. Довелося викликати поліцію», – написав депутат Львівської облради, член ініціативної групи ЛОВА з декомунізації Захар Миляник.

Секретар робочої групи при Львівській обласній державній адміністрації з питань декомунізації Анна Герич розповіла ZAXID.NET перебіг подій.

Цей пам’ятник встановили в селі приблизно тоді, коли там з’явився колгосп. Це типова скульптура в стилістиці соцреалізму: жінка, колгоспниця, яка несе на рушнику хліб. Через косу довкола голови місцеві люблячи називали її «Юлею».

«Керівництво громади прийняло рішення про демонтаж радянських пам’ятників. Але напередодні місцеві відрядили священика в міськраду, щоб домовився про те, щоб скульптуру колгоспниці лишили. Вони мають якесь застереження щодо демонтажу, вони її люблять, підфарбували очі, називають її Юлею. Про піонерів біля школи ми дізналися лише, коли приїхали на демонтаж цієї колгоспниці. Їх не подавали до інвентарного списку», ­– пояснює ZAXID.NET Анна Герич.

Коли вранці 15 червня обласна група з декомунізації приїхала у В’язову, під’їхав маніпулятор, з села вийшли кілька нетверезих агресивних чоловіків, які почали перешкоджати роботі, обзивати учасників процесу.

«Дівчата, шо сі робе? Захвачують землі!», ­– схлипує вусатий чоловік. Його молодший односельчанин, віком на вигляд до 40 років, який назвався Богданом, взяв ініціативу «спротиву» в свої руки і найагресивніше «аргументував» журналістам, депутатам та представникам комісії: «Моя баба теж була в Сибіру, але коли повернулася сюди в 17 років, вона ніколи не була проти того пам’ятника. І працювала все життя в колгоспі. Мені москалі пох*й! І ви мені так само разом з ними пох*й. Бо ви долбо*об», – кричав у камеру секретаря робочої групи з питань декомунізації Анни Герич агресивний в’язовець Богдан.

Богдан далі заперечував, що пам’ятник має радянську символіку. Цю колгоспницю, як і багато інших в Україні, раніше вже встигли прикрасити вишиваним узором.

«Мене рішення обласної ради не цікавить. За чий рахунок будуть там шось ставити? Нам треба конкретний припис, що на цьому місці влада має побудувати щось інше. Закінчиться війна, ми запитаємо хлопців, які повернуться з фронту, чи можна цей пам’ятник зносити чи можна не зносити. Якщо треба буде, я їм сам поможу за власний рахунок», – емоційно пояснив житель В’язової Богдан.

В результаті радянський монумент таки демонтували, хоч і довелося викликати поліцейських для врегулювання емоцій. Коли пам’ятник падав, згадує Анна Герич, скульптура розбилася, а один з місцевих мало не розплакався: «Ви їй лице розбили, вона ж на Юлю схожа».

Ще один радянський памʼятник знесли у с. Зіболки. Таким чином Жовківська громада повністю позбулася радянської спадщини, прозвітував голова ОТГ Олег Вольський. Хоча відкритим залишається питання мертвої петлі Нестерова у Волі-Висоцькій. Це дуже складний об’єкт, кажуть в ініціативній групі, є ідея зберегти для музею, бо там історія ще з Першої світової.

Нагадаємо, що від початку 2023 року на Львівщині демонтували 62 радянських об’єкти. Залишилось ще близько 180 пам’ятників. Повністю позбутись спадщини тоталітарного минулого у Львівській області планують до кінця року.