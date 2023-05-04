Гніздо перенесуть на дерево після того, як птахи відлетять у вирій

У селі Брюховичі Перемишлянської громади на Львівщині не можуть знести радянський пам’ятник через лелече гніздо, розташоване зверху. Ініціативна група змушена чекати осені, коли птахи відлетять у вирій. Про це ZAXID.NET повідомила секретар робочої групи з питань декомунізації при Львівській ОВА Анна Герич.

«Десь в червні будуть лелеченята. Треба чекати осені, коли птахи полетять у вирій. Тоді гніздо можна помістити на автомобільне колесо і перенести на дерево. Зараз гніздо прикріплене до тієї фігури, оббивати її не можна», – пояснила Анна Герич.

Радянський пам’ятник у Брюховичах – це бетонна фігура Матері-Батьківщини, зверху неї є дві гуски, а на скульпурі розташоване гніздо живих птахів. Поруч на основі є напис «Ніхто не забутий і ніщо не забуте» та вигравірувані прізвища загиблих у Другій світовій війні.

фото Анни Герич

Перемишлянська громада на Львівщині – одна з тих, хто має найбільшу кількість радянських пам’ятників – дев’ять. Місцева рада ще навіть не прийняла рішення щодо їхнього демонтажу. Попри це у четвер, 4 травня, один з них демонтували – у селі Костенів. На ньому досі був напис «громадянам, які загинули від рук українських буржуазних націоналістів» і який вшановував радянський окупаційний режим. На його місці місцеві мешканці планують встановити хрест у пам’ять про загиблих українських Героїв. Поруч вже облаштоване місце вшанування Героїв Небесної Сотні та односельця, який загинув під час російсько-українського вторгнення.

Загалом на Львівщині робота група з питань декомунізації нарахувала ще 160 пам’ятників-символів радянського режиму. До кінця року їх планують демонтувати.