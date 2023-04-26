У планах Львівської ОВА процес декомунізації завершити до кінця 2023 року

У середу, 26 квітня, у двох населених пунктах Мостиської громади на Львівщині знесли ще два об'єкти радянської пропаганди. Йдеться про пам'ятник радянському солдату та фігуру жінки у скорботі. Про це повідомляє Львівська ОВА з посиланням на представника обласної робочої групи з питань декомунізації Олега Радика.

Так за рішенням Мостиської громади та за підтримки обласної робочої групи з питань декомунізації демонтували пам’ятник радянському солдату у селі Малнів, що на Мостищині.

Інший об'єкт, а саме фігуру жінки в скорботі, демонтували з кладовища радянських воїнів, що розташоване на вул. Міцкевича в центральній частині Мостиськ.

Зазначимо, кладовище радянських воїнів в Мостиськах є пам'яткою історії місцевого значення. У 2022 році Мостиська міська рада звернулася до Міністерства культури та інформаційної політики України по дозвіл на перенесення з центральної частини міста могил радянських воїнів та братської могили на територію міського кладовища. Дозвіл на перенесення кладовища Мінкульт видав 5 січня 2023 року.

Нагадаємо, на Львівщині наприкінці 2022 року створили обласну комісію з питань декомунізації. Відтак в планах Львівської ОВА процес декомунізації завершити до кінця 2023 року.