Пам'ятники демонтували під час виїзного засідання комісії з декомунізації

У п’ятницю, 31 березня, у двох селах Меденицької громади в Дрогобицькому районі знесли радянські пам’ятники. Про це повідомив департамент комунікацій та внутрішньої політики ЛОВА.

У селі Грушів демонтували пам’ятник радянським льотчикам, а в селі Верхній Дорожів – обеліск з таблицею із прізвищами загиблих у «Великій Вітчизняній війні». Колись його увінчував шпиль з радянською зіркою, її демонтували раніше. Варто наголосити, що роки загибелі людей на таблиці вказані аж до 1950 року. Що свідчить про те, що там вшановували не тільки загиблих на війні, а й тих, хто боровся з українським визвольним рухом.

фото ініціативи Декомунізація Львівщини

Як повідомив голова Дрогобицької РВА Степан Кулиняк, на початку 2023 року у Дрогобицькому районі налічувалося 17 об’єктів, які підпадають під дію декомунізаційного закону. Станом на сьогодні 5 з них демонтовано і всі вони – з Меденицької громади. Лише 20 березня там демонтували одразу три монументи.

«Кожен з цих символів пропагував ідеологію комуністичного тоталітарного режиму, який різними методами та у різні роки знищив мільйони українців. Посилюємо роботу у інших громадах», – наголосив Степан Кулиняк.

Робочі групи при військових адміністраціях на Львівщині напрацювали зведений перелік об’єктів, які підлягають декомунізації, їх досі залишається майже 200. Найбільше – у Львівському і Червоноградському районах.