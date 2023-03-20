Радянські пам'ятники демонтували в Меденичах та Опорах

У Меденицькій громаді на Львівщині демонтували одразу три радянські пам’ятники – братську могилу радянських воїнів у Меденичах, пам’ятники радянським льотчикам та комуністу Кузьмі Плехатому в Опорах. Ще один пам'ятник демонтували в селі Попівці Підкамінської громади.

Як розповіли у понеділок, 20 березня, у Дрогобицькій РВА, минулого тижня у селі Опори Меденицької громади демонтували два пам’ятники. Один з них був присвячений радянським льотчикам, інший – москвофілу і комуністу Кузьмі Плехатому.

Окрім цього, 17 березня у Меденичах демонтували братську могилу радянських воїнів. Наразі триває підготовчий процес щодо демонтажу ще восьми об’єктів у Меденичах, Солонську, Дорожеві, Волощі та Грушеві. Також перейменовують вулиці Перемоги у Опорах та Рівному, а також вулицю Гагаріна у Меденичах.

Демонтований радянський пам'ятник у Меденицькій громаді (фото Дрогобицької РВА)

Щодо пам’ятника Григорію Геврику, який розташований на вулиці Горішня Брама у Дрогобичі, то робоча група Дрогобицької РВА вирішила звернутися за історичною довідкою до істориків Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

На думку учасників робочої групи, постать Григорія Геврика є занадто суперечливою, щоб зберігати його у пам’яті наступних поколінь як проукраїнського діяча.

Окрім цього, робоча група рекомендувала Дрогобицькій міській раді активізуватися щодо демонтажу радянських пам’ятних могил у Михайлевичах та Новошичах, а також перейменування вулиць у селах району. Аналогічно звернулася до Східницької селищної ради щодо старту робіт з демонтажу радянських братських могил у Східниці та селищі Підбуж.

Також на Львівщині демонтували пам’ятник радянському солдату в селі Попівці Підкамінської громади. Демонтаж провели відповідно до рішення сесії місцевої ради.

Нагадаємо, у вересні минулого року на сесії Львівської обласної ради депутати прийняли рішення про завершення декомунізації та деколонізації на території Львівської області. Рішення стосується перенесення радянських меморіалів з вулиць та площ, а також перейменування вулиць, назви яких пов'язані з РФ, і має бути виконано до кінця 2022 року.