Знесений ветеранами постамент на «Братській могилі радянських воїнів» у центрі Борині

У понеділок, 6 березня, голова Боринської громади на Львівщині Михайло Шкітак звернувся із заявою в поліцію через знесення постамента на «Братській могилі радянських воїнів», розміщеній в центрі Борині. Загалом минулими вихідними українські ветерани, представники ініціативи «Локальна декомунізація» знесли радянські пам’ятники у Борині та ще трьох селах Самбірського району.

Як розповів ZAXID.NET голова Боринської громади Михайло Шкітак, оскільки знесення пам’ятника відбулося без офіційного дозволу, за цим фактом він написав заяву в поліцію. З його слів, рішення про знесення пам'ятника депутати селищної ради не приймали, незважаючи на те, що з 2015 року в Україні триває декомунізація.

«Боринська селищна рада звернулася в поліцію через те, що пам’ятник є пам’яткою архітектури. Відповідно до закону, ми звернулися до поліції, бо це пам'ятка архітектури», – каже Михайло Шкітак.

З його слів, знесений активістами пам’ятник «Братська могила радянських воїнів» внесений до переліку об’єктів культурної спадщини (в розділі пам’ятки історії) рішенням Львівської облради від 5 травня 1975 року. Там захоронені понад 50 радянських солдатів.

Вигляд пам'ятника до знесення (фото з відкритих джерел)

Лише минулого тижня, зі слів Михайла Шкітака, селищна рада звернулася із запитом в департамент архітектури і в департамент культури Львівської ОВА, щоб отримати роз’яснення щодо порядку демонтажу пам'ятника і перепоховання останків захоронень. Наразі очікують відповідь.

У поліції Львівщини розповіли, що зареєстрували звернення голови громади і за цим фактом проводять перевірку.

У громадській ініціативі «Локальна декомунізація» розповіли ZAXID.NET, що переселенка з Мелітополя Надія Дребот, яка тимчасово проживає в Боринській громаді, ще наприкінці січня зверталася до голови ЛОВА, районної ради та селищного голови з приводу знесення згаданого радянського пам’ятника та перепоховання «цвинтаря НКВС-ників», а також встановлення на його місці в центрі Борині пам’ятника Героям України. У відповідь голова громади Михайло Шкітак, посилаючись на закон, поінформував Надію Дребот, що «перепоховання останків померлих здійснюється за рахунок коштів особи, яка ініціює перепоховання».

Минулими вихідними українські захисники, які перебувають у короткочасній відпустці та на реабілітації після поранення, знесли чотири радянські пам’ятники у селах Бориня, Стрілки, Топільниця, Луки (Конюшки) Самбірського району та записали відеозвернення до місцевих громад із закликом очистити власний громадський простір від окупаційних символів.

Раніше 13 лютого представники громадської ініціативи «Локальна декомунізація» знесли п’ятиметровий пам’ятник радянському солдату у на узбіччі траси Львів-Івано-Франківськ біля повороту у Старе Село. Вже 7 березня з ініціативи місцевої громади знесли ще два радянські пам'ятники – у селах Зарічне та Сулятичі Стрийського району на Львівщині.