Пам'ятник радянському солдату стояв при трасі Львів-Івано-Франківськ з 1986 року

У понеділок, 13 лютого, представники громадської ініціативи «Локальна декомунізація» знесли п’ятиметровий пам’ятник радянському солдату у на узбіччі траси Львів-Івано-Франківськ біля повороту у Старе Село. Рішення про знесення пам'ятника було ухвалене виконкомом Давидівської громади, у яку входить Старе Село.

«З понеділка за рускім корабльом пішов ще один «альошка»-окупант. Сьогодні він впав у Старому Селі. При трасі Львів-Івано-Франківськ», – повідомили на сторінці «Декомунізація Львівщини», оприлюднивши відео знесення пам’ятника.

Представниця громадської ініціативи «Локальна декомунізація» Анна Герич розповіла ZAXID.NET, що пам’ятник радянському солдату на узбіччі траси в Старому Селі поставили у травні 1986 року і він не вважається пам'яткою архітектури. Такі радянські пам’ятники, висотою п’ять-шість метрів, досі ще стоять при трасах на Львівщині, зокрема, в селах Куровичі та Червоне.

Відповідно до рішення Львівської облради, у 2023 році на Львівщині планують завершити декомунізацію. Йдеться про перенесення радянських меморіалів з вулиць та площ, а також перейменування вулиць, назви яких пов'язані з Росією.