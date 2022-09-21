Радянську символіку на Пагорбі слави у Львові демонтували у квітні цього року, однак поховання там залишаються

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 20 вересня, прийняла рішення про завершення декомунізації та деколонізації на Львівщині. У першу чергу, рішення стосується перенесення радянських меморіалів з вулиць та площ, а також перейменування вулиць, назви яких пов'язані з РФ, і має бути виконано до кінця наступного року. За проголосували 59 депутатів.

«Поховання енкаведистів досі перебувають на центральних прощах міст і сіл Львівщини. Для цього є місце на кладовищах», – прокоментував актуальність такого рішення голова депутатської комісії з питань культури Святослав Шеремета. З його слів, на Львівщині є близько 170 таких радянських меморіалів та пам'ятників, знесення яких, зокрема, потребує дозволу Мінкультури.

Обласні депутати рекомендували органам місцевого самоврядування демонтувати у містах і селах пам’ятники, пам’ятні знаки та меморіали, які символізують тоталітарний окупаційний режим. А місця поховань загиблих у воєнний та післявоєнний періоди 1939-1954 роки перенести з територій населених пунктів на кладовища.

Також у рішення йдеться про необхідність перейменування населених пунктів, вулиць, площ, майданів та інших об’єктів топоніміки, назви яких пов’язані з країною-агресором.

Львівській ОВА депутати доручили звернутися до міністерства культури щодо надання дозволів на зняття з обліку та перенесення пам’яток історії, які символізують тоталітарний окупаційний комуністичний режим.