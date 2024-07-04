Захисник з онкологами, які допомагають боротися з недугою (зліва напрво): Ігор Дмитрик, Олег Дуда і хімілтерапевт Ірена Довганик

У Львівському онкоцентрі розпочали лікування військових з онкозахворюваннями дороговартісним імунопрепаратом, який придбали за кошти обласної програми. Один флакон препарату коштує понад 80 тис. грн. Першим пацієнтом, який проходить імунотерапію, став 53-річний захисник з Львівщини, у якого діагностували меланому.

Боєць на ім’я Олег воював на найгарячіших напрямах. У нього на нозі була невелика гулька, на яку він спершу не звертав увагу. Та вже на фронті помітив, що вона почала рости, змінюватися. Захисник звернувся до лікарів і її видалили. Та через деякий час зʼявилась пляма на місці видалення. Вона виявилася меланомою, яка вже встигла метастазувати місцево. Тож захисника з військового госпіталю скерували до Львівського онкоцентру на додаткові обстеження та лікування, повідомили у медзакладі.

«Ми провели пацієнту всі необхідні обстеження і на мультидисциплінарній комісії вибрали подальшу тактику лікування. Перший крок – операція. Ми забрали пухлину та віддали на гістологічне дослідження. Результати підтвердили, що це метастаз меланоми», – каже завідувач відділення пухлин мʼяких тканин

В онкоцентрі кажуть, що ефективним методом боротьби з меланомою у пізніх стадіях є імунотерапія. Наразі держава не в змозі забезпечити пацієнтів такими препаратами безкоштовно. Гроші на придбання дороговартісних препаратів виділили в рамках обласної програми. На імунотерапію для військових виділили понад 1,5 млн грн і за них купили 18 флаконів імунопрепарату. Військовослужбовці безкоштовно отримують перші дози імунопрепарату, а далі їх скеровують на лікування за кордон.

«Важливо, що ми не втрачаємо час. Адже поки працюють над необхідними документами для медичної евакуації пацієнта за кордон, ми вже розпочинаємо лікування наших військових, бо такий препарат вводять пацієнту раз на три тижні. Вони можуть тут отримати перші дози імунопрепарату і далі продовжити безкоштовне лікування в клініках Європейського Союзу», – каже в.о. генерального директора Львівського онкоцентру Олег Дуда.

Військовослужбовець Олег вже розпочав лікування імунопрепаратом в онкоцентрі і його документи готують на медичну евакуацію за кордон, де він продовжить лікування, аби повністю побороти недугу. Після лікування захисник хоче повернутися до війська.