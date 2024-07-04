Захисник і кардіохірурги (зліва направо) Василь Лазоришинець і Сергій Сало

У Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова вперше в світі провели унікальну операцію 49-річному бійцю з Вінниччини, який отримав важке поранення серця. Для порятунку бійця кардіохірурги використали метод, яким такі операції у світі ще не проводили.

Захисник Юрій Січка до війни працював технічним працівником у школі, а у березні 2022 року пішов захищати країну. Важке пораненння отримав під Бахмутом, коли допомагав забирати тіла загиблих. Ворожий снаряд пробив його легеню та зупинився у серці. Лікарі Дніпра провели екстрену операцію і врятували життя захисника, але залишалася небезпечна проблема – отвір у серцевій артерії, через який кров потрапляла в порожнину серця, що створювало серйозну загрозу для життя. Враховуючи надвисокі ризики та складність необхідного втручання, Юрія доставили до Інституту серцево-судинної хірургії, повідомили в Інституті Амосова.

Консиліум з провідних кардіохірургів Інституту, до якого увійшли академіки Василь Лазоришинець, Анатолій Руденко, а також завідувач відділення екстреної ендоваскулярної хірургії Сергій Сало, прийняв рішення провести унікальну операцію методом, яким у світі ще таких операцій не проводили. Оперативне втручання вирішили провести без розрізу грудної клітки, використовуючи внутрішньосудинний доступ через руку. Цей метод не потребував навіть загальної анестезії.

«Під час операції ми використали внутрішньо-коронарний ультразвуковий апарат, що дозволив нам бачити судину зсередини та точно встановити спеціальні стент-графти - металеві конструкції до 5 мм в діаметрі, які закрили пошкоджену зону артерії. За нашими даними, це перший випадок у світі, коли подібну операцію було проведено саме таким чином», – повідомили в Інституті.

Після операції захисник почувається добре. Через деякий час після відновлення він нарешті зможе побачитися з онуками.