Сквер на честь Олега Бабія з’явиться в районі вул. Хоткевича

Львівська міська рада погодила створення нового скверу на Сихові, названого на честь легендарного розвідника ГУР Олега Бабія. За відповідну ухвалу проголосували депутати Львівської міськради на засіданні у четвер, 4 липня.

Йдеться про ділянку площею 0,5 га між будинками № 40, 42, 54 на вул. Гната Хоткевича та ліцеїв «Оріяна» і «Сихівський». Своєю ухвалою депутати внесли зміни до переліку скверів Сихівського району та внесли новий сквер.

33-річний Олег Бабій – полковник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, учасник російсько-української війни, Герой України. Народився у місті Міловиці (Чехія), але навчався в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. На рахунку розвідника: 9 успішних виходів у тил противника, 12 спеціальних заходів з організації та забезпечення руху опору на тимчасово окупованих територіях, виявлення до 70 стратегічних об'єктів противника.

23 січня у ГУР розкрили деталі своєї операції зі знищення Ту-22 у Росії. Завдання виконувала група Героя України полковника Олега Бабія. Повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила у засідку та вступила в нерівний бій з росіянами. У цьому бою, прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, 33-річний підполковник Олег Бабій загинув від смертельного поранення. Посмертно він отримав звання Героя України та полковника ГУР. У Олега Бабія залишилася дружина та двоє дітей.