На Сихові облаштують сквер на честь легендарного розвідника
Сквер у районі вул. Гната Хоткевича назвуть на честь Олега Бабія
Львівська міська рада погодила створення нового скверу на Сихові, названого на честь легендарного розвідника ГУР Олега Бабія. За відповідну ухвалу проголосували депутати Львівської міськради на засіданні у четвер, 4 липня.
Йдеться про ділянку площею 0,5 га між будинками № 40, 42, 54 на вул. Гната Хоткевича та ліцеїв «Оріяна» і «Сихівський». Своєю ухвалою депутати внесли зміни до переліку скверів Сихівського району та внесли новий сквер.
33-річний Олег Бабій – полковник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, учасник російсько-української війни, Герой України. Народився у місті Міловиці (Чехія), але навчався в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. На рахунку розвідника: 9 успішних виходів у тил противника, 12 спеціальних заходів з організації та забезпечення руху опору на тимчасово окупованих територіях, виявлення до 70 стратегічних об'єктів противника.
23 січня у ГУР розкрили деталі своєї операції зі знищення Ту-22 у Росії. Завдання виконувала група Героя України полковника Олега Бабія. Повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила у засідку та вступила в нерівний бій з росіянами. У цьому бою, прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, 33-річний підполковник Олег Бабій загинув від смертельного поранення. Посмертно він отримав звання Героя України та полковника ГУР. У Олега Бабія залишилася дружина та двоє дітей.