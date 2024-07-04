Вул. Карпінського перейменували на вул. Старосольських

У Львові декомунізували назви трьох міських вулиць – Прогулкову, Орельську та Дубнівську, які були названі під впливом російських наративів, а також перейменували вул. Карпінського на вул. Старосольських. За відповідні ухвали проголосували депутати Львівської міськради на засіданні у четвер, 4 липня.

Зокрема вул. Прогулкова стане Прогулянковою. Вулиця розташована у Личаківському районі Львова у місцевості Великі Кривчиці. Вулиця починається від вул. Березової та завершується на перехресті вул. Кривчицька Дорога.

Вул. Орельську перейменували на Орільську. Вулиця розташована у Залізничному районі Львова та примикає до вул. Кондратюка і Самарської. Вул. Дубнівську перейменували на Дубенську. Вона також розташована у Залізничному районі у мікрорайоні Сигнівка. Вулиця пролягає від вул. Городоцької до вул. Патона.

Крім цього, вул. Карпінського, що сполучає вул. Бандери та пл. Святого Юра, перейменують на вул. Старосольських. Районні адміністрації в місячний термін мають виготовити і встановити нові інформаційні таблиці, а Міський центр інформаційних технологій має змінити назви вулиць на онлайн-мапах.

Також до переліку на перейменування внесли вул. Буйка, Бучми, Волощака і Червону. Пізніше комісія запропонує варіанти їх нових назв. Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко також додав, що один зі скверів Львова мають назвати на честь сотенного УПА Мирослава Симчича, а також запропонують до перейменування пл. Липневу та вул. Смолича у Львові, а також вул. Бурденка і Макаренка у Брюховичах.