Вул. Федорова отримала сучасну назву в 1949 році

У Львові декомунізували назви двох міських вулиць – Федорова та Рєпіна, які були названі під впливом російських наративів. За відповідну ухвалу проголосували депутати Львівської міськради на засіданні у четвер, 8 лютого.

Зокрема вул. Федорова стане Федоровича. За словами першого заступника міського голови Андрія Москаленка, саме так Іван Федорович підписувався раніше, а прізвище Федоров – зросійщена версія російської пропаганди.

Вулицю Рєпіна, названу на честь українського художника, перейменують на Іллі Ріпина – саме так його прізвище правильно читаєтьтся українською мовою.

Додамо, що вул. Федоровича розташована в центрі Львова – в колишньому середмісті. Вона сполучає вул. Вірменську і Староєврейську та утворює перехрестя з вул. Руською. В різні роки різні її частини називалися Домініканська бічна, Руська бічна і Жидівська, а з 1949 року вся вулиця отримала назву на честь Івана Федорова.

Вул. Іллі Ріпина є бічною вул. Личаківської та сполучає магістральну вулицю із вул. Ніжинською та Крип’якевича.