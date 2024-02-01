Вулиця названа на честь художника Іллі Ріпина

Робоча група щодо деколонізації і перейменування вулиць Львова вирішила змінити назви ще трьох міських вулиць. Про це 1 лютого повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Рішення робочої групи мають затвердити депутати міської ради на сесії.

Вулицю Олександра Карпінського перейменують на честь Францішека Карпінського, як це було раніше. Вулиця Федорова стане називатися Федоровича. Також українізують назву вулиці, названу на честь художника Іллі Ріпина.

«Довший час всі вважали, що вулиця Карпінського присвячена Францішеку Карпінському, польському поету і драматургу. Але в радянський час змінили одну букву в назві вулиці. І замість Францішека вулицю присвятили Олександру Карпінському, першому виборному президенту російської Академії наук», – пояснив Андрій Москаленко.

Саме тому робоча група щодо деколонізації прийняла рішення перейменувати цю вулицю. Окрім того, підтримали уточнення назв вулиць згідно з українським правописом:

вулиця Федорова стане вулицею Івана Федоровича ;

; вулиця Іллі Рєпіна стане вулицею Іллі Ріпина.

Ці пропозиції винесуть на затвердження депутатів на сесії Львівської міськради.

Як зазначив заступник міського голови і керівник робочої групи з деколонізації, це буде вже 56 вулиць зі зміненими назвами у Львові.