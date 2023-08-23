Встановити нові таблиці на площі мають упродовж місяця

Площу Яворського у Львові перейменують на площу Ангелів. За відповідну ухвалу проголосували депутати Львівської міськради на засіданні 23 серпня.

У пояснювальній записці до ухвали вказано, що площу Яворського, що розташована навпроти Гарнізонного храму святих свв. апп. Петра і Павла, перейменують в межах декомунізації та деколонізації. Заступник міського голови Андрій Москаленко повідомив, що нова назва символізує «небесних захисників» . Галицька райадміністрація має виготовити нові вказівники, а Міський центр інформаційних технологій упродовж місяця має внести відповідні зміни в електронні мапи Львова.

Зазначимо, що площа між вул. Театральною та Шевською була відома у 1774-1795 роках під назвою пляц Дикастеріальний. У 1871 році він мав назву пляц Трибунальські, через розташування біля нього судових установ, у 1933-1941 роках площа називалась Яблоновського. У 1957 році, під час радянської окупації, площу перейменовали на честь підпільної організації членів КПЗУ – Народної гвардії імені Івана Франка. Сучасну назву площа отримала у 1992 році на честь українського та російського церковного діяча, ректора Києво-Могилянської академії Стефана Яворського.