Львівська міська рада 2 серпня оприлюднила результати онлайн-голосування за нові назви для 25 вулиць, названих на честь російських діячів чи мають назви, що асоціюються з Російською імперією, Росією чи Радянським Союзом. Це вже другий етап опитування громадської думки, у ньому взяли участь майже 13,5 тис. людей. Варіанти відповідей, що набрали найбільшу кількість голосів, комісія врахує при затвердженні нових назв, а остаточне рішення ухвалять депутати ЛМР.

«На цьому етапі ми виставили на голосування найбільшу кількість вулиць. По деяких топонімах є неочікувані результати голосування, по деяких є достатньо високий рівень підтримки – понад 60%. Плануємо провести засідання робочої групи наступного понеділка і вже в комплексі розглядатимемо перейменування цих 25-ти вулиць та ще 6-ти вулиць з першого етапу голосування», – цитує прес-служба ЛМР першого заступника міського голови Львова, керівника робочої групи Андрія Москаленка.

Пропозиція, що набрала найбільше голосів, отримає один додатковий голос, який враховуватиме робоча група при затвердженні нової назви вулиці. Фінальне рішення щодо перейменування ухвалять депутати на найближчій сесії Львівської міськради.

ZAXID.NET публікує пропозиції, які найбрали найбільше голосів:

вул. Сергія Боткіна – вул. Адольфа Бека (фундатор львівської школи фізіології, 30,6% голосів);

вул. Олексія Венеціанова – вул. Богдана Веселовського (пісняр, композитор, акордеоніст, 34,4%);

вул. Михайла Врубеля – вул. Еммануїла Миська (скульптор, 35,9%);

вул. Софії Ковалевської – вул. Марії Примаченко (художниця, 51,7%);

вул. Володимира Комарова – вул. Братів Дужих (упівці, 51%);

вул. Коряцька – вул. Віталія Сапила (військовий, Герой України, 63,2%);

вул. Миколи Лобачевського – вул. Параски Плитки-Горицвіт (письменниця, 29,4%);

вул. Степана Мельничука – вул. Івана Драча (поет, перекладач, громадський діяч, борець за Незалежність, 50,8%);

вул. Дмитра Мендєлєєва – вул. Марії Склодовської-Кюрі (польська та французька фізикиня, перша жінка-лауреатка Нобелівської премії, 30,2%);

вул. Ігоря Михальчука – вул. Кавова (66,5%);

вул. Івана Павлова – вул. Григорія Чубая (поет, 51,6%);

вул. Василя Перова – вул. Каштелянська (історична назва вулиці, 38,2%);

вул. Кіндрата Рилєєва – вул. Весни народів (революції 1848-1849 років, 40,5%);

вул. Петра Чайковського – вул. Мирослава Скорика (композитор, 47,6%);

вул. Петра Шеремети – вул. Левка Лук'яненка (громадський діяч, письменник, співзасновник Української Гельсінської Спілки, 58%);

вул. Олександра Засядька – вул. Павла Сбитова (морпіх, Герой України, 55,9%);

вул. Володимира Філатова – вул. Ігоря Дашка (підполковник ДПС, Герой України, 62,7%);

вул. Івана Айвазовського – вул. Союзу Українок (найбільша жіноча організація Галичини, 52,5%);

вул. Льва Жемчужникова – вул. Стефанії Шабатури (мисткиня-килимарка, членкиня УГС, 34,6%);

вул. Братня – вул. Глухівська (Глухів – одна зі столиць Війська Запорозького, 44,8%);

вул. Визвольна – вул. Богдана Гаврилишина (економіст, меценат, громадський діяч, 36,1%);

вул. Металістів – вул. Владислава Веливока (полковник (посмертно) 24 окремої механізованої бригади, 67,1%);

вул. Переможна – вул. Марії Білецької (педагогиня, громадська діячка, 39,9%);

вул. Олександра Шумського – вул. Богдана Ступки (актор театру та кіно, 65,8%);

вул. Заводська – вул. Софії Яблонської (письменниця, журналістка, фотографиня, 39%).

Пропозиція, що набрала найбільше голосів, отримає один додатковий голос, який враховуватиме робоча група при затвердженні нової назви вулиці. Фінальне рішення щодо перейменування ухвалять депутати на найближчій сесії Львівської міськради.

Нагадаємо, що перші 8 вулиць у Львові перейменували ще у червні. Нові назви отримали також 11 вулиць у Винниках і Рудному. Загалом у межах дерусифікації у Львівській громаді перейменують 53 вулиці. Іменами видатного письменника-фантаста Станіслава Лема та громадського і культурного діяча Маркіяна Іващишина у Львові назвуть площі.

Додамо, після перейменування вулиць у Львові мешканцям не потрібно відразу змінювати документи. Замінити документи будуть змушені лише підприємці, однак для них ця процедура буде безкоштовною, як і для мешканців.