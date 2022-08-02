Вказівник вулиці Пушкінської в Одесі

Міністерство культури та інформаційної політики визначило список десяти найпоширеніших топонімів (назв вулиць, площ, проспектів тощо), які рекомендуються до першочергового перейменування через імена росіян, які, здебільшого, не мають до України жодного стосунку.

Список склала Експертна рада з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму, а Мінкульт опублікував його у вівторок, 2 серпня.

«Проаналізувавши ситуацію, що склалася у топонімічному просторі України, Експертна рада звернула увагу на те, що значна кількість власних назв, що позначають такі елементи просторової структури міста як вулиці, площі, проспекти тощо – пов’язана з росіянами, чиї життя та діяльність, за великим рахунком, не мають стосунку до України, її історії, науки, культури, та у більшості випадків не народилися тут», – йдеться в повідомленні.

До списку найчастіше вживаних топонімів увійшли:

Юрій Гагарін;

Олександр Пушкін;

Іван Мічурін;

Валерій Чкалов;

Максим Горький;

Михайло Лермонтов;

Олександр Суворов;

Володимир Маяковський;

Олександр Матросов;

Володимир Комаров.

Для мінімізації впливу радянсько-російських наративів на світогляд українців, встановлення історичної справедливості та відновлення української історично-національної топоніміки, Експертна рада рекомендує місцевій владі розглядати можливість заміни згаданих назв.