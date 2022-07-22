У Хусті на Закарпатті вулицю Льва Толстого перейменували на честь британського екс-прем’єр-міністра Бориса Джонсона. Відповідне рішення прийняли депутати Хустської міської ради на сесії у п’ятницю, 22 липня.

Як зазначається у повідомленні прес-служби Хустської міськради, загалом у місті перейменували 60 вулиць із радянськими та російськими назвами. Рішенню передувало кілька засідань профільних комісій, консультації з істориками та місцевими мешканцями.

Відтак, вулиця Льва Толстого відтепер названа на честь Бориса Джонсона. Також у Хусті замість вулиці Юрія Гагаріна буде вулиця Леоніда Каденюка. Вулицю Олександра Пушкіна перейменували на честь Томаша Масарика, Мічуріна – на апостолів Петра і Павла, Колгоспну – на Нарцисову, 9 Травня – на Липневу та ін. Депутати також перейменували вулиці, названі на честь російських діячів, у дванадцяти селах Хустської громади.

Нагадаємо, раніше вулиці на честь Бориса Джонсона з’явилися у Чернігові, у Кіцмані на Буковині, у селі Солонка на Львівщині, у Василькові Київської області. Подібні пропозиції щодо перейменувань були в Одеській та Кіровоградській областях.