У Старій Синяві на Хмельниччині відтепер є вулиця та провулок Валерія Залужного

У селищі Стара Синява Хмельницької області вулицю та провулок, названі іменем радянського полководця Георгія Жукова перейменували на честь Головнокомандувача Збройних сил України, генерала Валерія Залужного. Відповідне рішення прийняли депутати Старосинявської селищної ради. Загалом на території громади перейменували 78 вулиць із російськими та радянськими назвами.

Як зазначається у рішенні селищної ради, депутати Старої Синяви вирішили перейменувати вулиці населених пунктів громади, котрі мають назви, пов’язані із пропагандою тоталітарних режимів або їх діячів. У травні 2022 року відповідне рішення схвалив і виконавчий комітет селищної ради.

До рішення селищної ради у Старій Синяві та прилеглих селах були вулиці Чапаєва, Ватутіна, Дерибасівська, Кірова, Щорса, Гагаріна, Чкалова та інших. Вулиць Жукова на території громади нараховувалося чотири. Усі – вже перейменовані. Зокрема, у селі Пилява вулиця Жукова перейменована на Весняну, провулок Жукова у цьому ж селі назвали теж Весняним. У самій Старій Синяві вулицю Жукова перейменували на честь генерала Залужного, також у селі був провулок Жукова, який також назвали провулком Залужного.

Зазначимо, нещодавно у селі Гуків на Хмельниччині сільрада вирішила не перейменовувати вулицю Жовтневу, бо «там ростуть багато дерев і восени вона жовта», натомість вулицю Пушкіна в одному із сіл Гуківської територіальної громади перейменували на Пушкінську, оскільки «у давнину на цій вулиці були розташовані пушки». У сільраді також пояснили, що залишили вулицю Жовтневу, оскільки вона не має стосунку до СРСР.