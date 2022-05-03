48-річний генерал Валерій Залужений керує Збройними силами України менше року, але західні ЗМІ його уже називають легендарною постаттю в історії України. До повномасштабного вторгнення РФ його ім’я було відоме переважно лише фахівцям, а тепер саме Залужного називають тією людиною, завдяки якій росіянам досі не вдалося виконати жоден з амбіційних планів: ні захопити Київ за 48 годин, ні створити «ХНР» на Херсонщині, ні отримати перемогу на Донбасі до 9 травня.

ZAXID.NET публікує ключові факти з життя Головнокомандуючого ЗСУ.

Зірки на погонах – не привід бути пихатим

В уявленні багатьох людей при згадуванні слів «генерал», «військовий начальник», «командир Збройних сил» в голові випливе нав’язаний ще радянськими стереотипами сивочолий, жорсткий дядько років 70-ти, обвішаний усіма існуючими медалями та орденами, при вигляді якого стає не по собі. Так от: керівник Збройних сил України Валерій Залужний ламає цей стереотип. По-перше, подивіться на його фотографії: часто усміхнений, по-юнацьки жестикулює, робить селфі з військовими в окопах. Американці називають таких людей human person, «людська людина», якщо перекласти дослівно, хоча доречніше буже вжити тут епітет «людяна».

Валерій Залужний з 2014 року був залучений до керування операцією на сході України, після чого керував оперативними командуваннями, а в липні 2021 року став Головнокомандувачем ЗСУ (фото Міноборони)

По-друге, виглядає так, що Залужного поважають, а не бояться. Принаймні деякі офіцери описують Залужного дуже відкритим генералом, який розуміє проблеми солдатів та молодших офіцерів і не вважає, що зірки на погонах – привід бути пихатим.

Біографія Залужного говорить про те, що до найвищої посади у Збройних силах України він йшов поступово, хоча сам він в одному з інтерв’ю казав, що не сподівався стати генералом. Валерій Залужний народився 8 липня 1973 року в Новоград-Волинському у родині військовослужбовців. Вищу освіту він здобув уже у незалежній Україні і це суттєво вплинуло на його світогляд та розуміння військової справи.

У 1997 році він закінчив з відзнакою загальновійськовий факультет Одеського вищого командного училища. Після цього Залужний пройшов усі щаблі військової служби: командир навчального взводу, командир бойового взводу, командир навчальної роти, командир роти курсантів, командир батальйону. У 2007 році він отримав другу вищу військову освіту в стінах Національної академії оборони, а 2014 року закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Того ж року Залужний отримав нове призначення на сході України, де розпочалась війна.

Реформатор на фронті

У 2014 році Залужного відправили на схід заступником командира сектора «С», група якого в серпні 2014 року була розгорнута у Дебальцевому – місті, де точилися одні з найкривавіших боїв. Відтоді Залужний керував майже всіма угрупованнями, які там створювали. Попри те, що у 2017 році Залужний отримав звання генерала, він не поспішав переводитися на штабні посади і продовжував роботу на передовій.

У 2018 році Залужного призначили начальником штабу ООС. Коли він був на цій посаді, українські військові звільнили кілька населених пунктів, зокрема, селище Південне біля підконтрольної російським силам Горлівки та просунулися вперед поблизу Волновахи.

27 липня 2021 року президент призначив Валерія Залужного Головнокомандувачем Збройних Сил України. Він змінив на цій посаді Руслана Хомчака. Одразу після призначення Залужний заявив, що його пріоритетом є перехід ЗСУ від радянських стандартів до стандартів НАТО. І мав на увазі не лише озброєння та методи ведення війни.

«Ключове тут — принципи. Зміни мають відбутися перш за все у світогляді і ставленні до людей. Я б хотів, щоб ви повернулися обличчям до людей, до своїх підлеглих. Моє ставлення до людей не змінювалося протягом всієї моєї служби», – заявляв Залужний.

Одним з перших кроків Залужного як командувача ЗСУ був дозвіл військовим в зоні ООС відкривати вогонь у відповідь без узгодження з вищим керівництвом. Таким чином на фронті позбулися зайвої бюрократії і почали вести бої ефективніше.

Залізний генерал

У вересні 2021 року, коли Росія і Білорусь розпочали спільна масштабні військові навчання, Валерій Залужний заявив, що Україна вже готується до широкомасштабного наступу.

«Я про це кажу з моменту мого вступу на цю посаду. Загроза повномасштабної агресії є, була й буде далі. Наше завдання як ЗСУ – не чекати „манни небесної“, ми маємо до цього готуватися. І ми для цього все робимо. У тому числі проводимо комплекс навчань, у тому числі залучаємо і наших західних партнерів, у тому числі і членів НАТО, а також партнерів по НАТО», – казав Залужний.

А в великому інтерв’ю «Укрінформу» 17 січня Залужний сказав, що покладає сподівання на дипломатичну допомогу НАТО в уникненні повномасштабної війни, але дав зрозуміти, що воювати нам доведеться самотужки.

«Наші партнери в НАТО підтвердили сьогодні – вони наразі чудово усвідомлюють ціну, яку доведеться заплатити, якщо не робити нічого. Вони пам’ятають, до чого призвела така бездіяльність у 38-39 роках минулого століття. Напевно, щось більше варто було зробити у 2008 році, дійсно використати політичні важелі впливу, коли розпочалася війна проти Грузії. Щось більше, напевно, можна було зробити в 2014 році, коли Росія розпочала агресію проти України, окупувала Крим та частину Донбасу. Саме на такий, політичний вплив Альянсу ми дійсно покладаємо надії. В решті – розраховуємо на свої сили», – сказав Залужний, наголосивши, що українська армія все одно готується до масштабного нападу. Ця підготовка була дуже важливою, про що ми можемо говорити сьогодні, коли широкомасштабна війна тиває уже більше двох місяців.

У цьому ж інтерв’ю «Укрінформу», яке було опублуковане за місяць до масштабного нападу Росії, Залужний відповів на питання, що для нього означатиме перемога у війні: «Для нас, військових, Перемогою стане день, коли останній окупант залишить нашу територію, коли буде відновлений державний кордон України, коли перестануть гинути мої солдати на своїй землі. Ось тоді для мене настануть мир і Перемога».

Увечері 24 лютого 2022, коли Росія таки наважилась на повномасштабне вторгнення в Україну, генерал Залужний заявив, що «бліцкригу у росіян не вийшло, миються власною кров’ю», а вже 19 березня, він підтвердив, що росіяни зазнали таких втрат, «яких вони ніколи не бачили і не могли уявити».

На початку квітня 2022 року авторитетне американське видання Politico присвятило Валерію Залужному великий матеріал, назвавши його «Залізним генералом» не лише через співзвучність з його прізвищем (Залізний-Залужний), а й через принциповість та незламність. Зараз «Залізним генералом» Залужного масового називають й українські ЗМІ. Politoco також назвало Залужного «яскравим представником нового покоління українських військових, які змогли відірватися від авторитарного радянського минулого». Сам Залужний також підкреслює, що українські війська наповнені молодими, професійними воїнами та майбутніми лідерами.

48-річного Валерія Залужного називають представником нового, неавторитарного покоління військових (фото Міноборони)

«Це зовсім інші люди. Не такі, як ми, коли були лейтенантами. Це нові паростки, які за п'ять років зовсім змінять армію. Майже всі добре знають іноземну мову, чудово працюють з гаджетами, начитані. Нові сержанти. Це не цапи-відбувайли, як, наприклад, у російській армії, а реальні помічники, які за певним функціоналом скоро підмінять офіцерів. Це теж зміни. Ми вже почали цей рух, і назад шляху немає. Повернутися до армії 2013-го нам просто не дасть навіть суспільство», – вважає український генерал.

Валерій Залужний був одним з ініціаторів модернізації методів ведення бою та армії в цілому, щоб остаточно вибити радянське мислення у військових. Завдяки цим змінам, а також навчанням НАТО, які періодично проводились в Україні, ЗСУ вдалося відбити наступ росіян на Північ України, а зараз вдається утримувати Донбас.

30 квітня, після схвалення Конгресом США ленд-лізу для України, Валерій Залужний провів розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. «Ми обговорили з моїм американським колегою перспективну модель Збройних Сил України. Очевидно, ми змушені відмовлятися від радянської зброї та техніки і переходити на натовські зразки. І що раніше почнемо цей процес, то швидше завершимо», – описав цю розмову Головнокомандувач ЗСУ.

Непублічний, але це не заважає

Валерій Залужний активно присутній у соціальних мережах. У нього є сторінки у Facebook, Instagram та канал у Telegram. Головнокомандувач ЗСУ публікує історії воїнів, повідомляє новини з фронту та публікує відео знищення російської бойової техніки, які всім так подобаються.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Валерій Залужний не дає інтерв’ю і не проводить публічних виступів, але його робота не стає менш помітною через це.

«На відміну від «Шаленого» Нормана Шварцкопфа, який очолював війська США у першій війні в Перській затоці, чи Девіда Петреуса, який керував на війні в Іраці та отримав прізвисько «Король Давид», Залужний уникає образу зіркового полководця. Ця роль належить Зеленському, до якого прикута вся увага суспільства», – описує його Politico.

Валерій Залужний з дружиною Оленою (фото з Facebook)

У своїх соцмережах Валерій Залужний доволі гостро реагує на критику від політиків та блогерів.

«Хочу звернутися до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про "зраду" і роблять "оцінки" оперативної обстановки. Своїми безвідповідальними заявами, на зразок, противник щось нібито без проблем взяв або що нібито готується здача країни, ви ображаєте наших воїнів», – писав у Facebook генерал ще у березні.

Валерій Залужний – одружений і виховує двох доньок. Старша — військова, молодша — навчається в Одесі, мріє стати лікарем. Разом з кількома військовими освітами Валерій Залужний має і цивільний диплом – у 2020 році він закінчив Острозьку академію за спеціальністю «Міжнародні відносини».

До речі, нещодавно в Україні створили благодійний фонд імені генерала Залужного, який збирає кошти на допомогу українській армії.