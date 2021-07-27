Руслан Хомчак йде з посади головнокомандувача Збройних сил

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде з посади. Про це заявив прес-секретар президента Сергій Никифоров під час брифінгу у вівторок, 27 липня.

«З посади йде головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак. Це рішення президента», – зазначив він, говорячи про кадрову політику влади.

За словами Никифорова, Зеленський не сумнівається у патріотизмі, фаховості та професійності Хомчака, але «хоче бачити більше синергії» між Міноборони та Збройними силами України, що має прийти на зміну наявним конфліктам.

На місце головнокомандувача ЗСУ призначений Валерій Залужний, командувач оперативного командування «Північ».

Хомчак, відповідно, переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО, а з тієї посади, відповідно, йде чинний перший заступник Михайло Коваль.

Зазначимо, що указів про ці кадрові зміни на сайті президента наразі немає.

Руслан Хомчак очолював Генштаб ЗСУ з травня 2019 року. В лютому 2020 з'явилася інформація про його відставку, втім її спростували.

У 2021 році ЗМІ почали поширювати інформацію, що між Хомчаком та міністром оборони Андрієм Тараном нібито є конфлікт. Сам Хомчак це заперечував.

За даними головного редактора видання «Цензор.нет» Юрія Бутусова, суперечки між ними виникали через контракти на Іл-76 і медичні питання. За словами Бутусова, командування СБУ нібито подало проти Тарана п'ять позовів.

У червні цього року президент Володимир Зеленський в інтерв'ю повідомив, що не виключає відставки Тарана і Хомчака. Зеленський заявив, що «є помилки, і вони їх виправляють. Якщо вони всі не виправлять, буде інша бесіда».

Хто такий Валерій Залужний?

Новим головнокомандувачем став командувач оперативного командування «Північ» генерал-майор Валерій Залужний.

Залужний навчався на загальновійськовому факультеті Одеського вищого об'єднаного командного училища, яке у 1997 році закінчив із відзнакою.

У 2005-2007 роках він також здобував освіту у Національній академії оборони України, після якого отримав посаду першого заступника командира 24-ї окремої механізованої бригади у Яворові Львівської області.

Валерій Залужний – новий головнокомандувач ЗСУ

(фото Міноборони)

У 2009 році став командиром 51-ї окремої механізованої бригади, де відслужив три роки.

У 2017 році Залужний став першим заступником командувача військ оперативного командування «Захід», а у 2018 році першим заступником командувача Об'єднаних сил.

Залужний очолив командування «Північ» у 2019 році.