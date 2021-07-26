Президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в Службі безпеки України (СБУ). Своїми указами він звільнив деяких посадовців, а деяких перевів на інші посади.

Руслана Баранецького президент звільнив з посади першого заступника голови СБУ та увільнив від виконання обов’язків керівника Антитерористичного центру при СБУ;

Василя Малюка звільнено з посади першого заступника голови Служби безпеки України – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ;

Сергія Андрущенка Зеленський звільнив з посади заступника голови СБУ та перевів його на посаду першого заступника голови СБУ і керівника Антитерористичного центру при СБУ;

Олексія Корнійчука звільнено з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки;

Віталія Монастирецького звільнено з посади начальника Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області.

Як повідомив Офіс президента, основною метою голови держави при ухваленні цих кадрових рішень є забезпечення готовності СБУ до системної трансформації, що відповідатиме змісту її реформи. Відповідний законопроект опрацьовується у Верховній Раді.

«Жодної альтернативи реформі Служби немає й не буде. Щойно парламент проголосує за реформу, ми маємо почати трансформацію в перший же день, не втрачаючи часу на адаптацію до ухваленого рішення», – зазначив Володимир Зеленський і додав, що вже зараз робота СБУ має посилюватися з урахуванням майбутніх змін.

«Друге завдання – суттєва активізація боротьби з контрабандою. Темп роботи проти контрабанди, який бачимо зараз, не може нікого влаштовувати», – наголосив Зеленський.