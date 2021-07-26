Андрій Свищо працював у ЛКП «Львівелектротранс» із середини 2019 року

Андрія Свища звільнили з посади директора ЛКП «Львівелектротранс». Обов’язки директора виконуватиме головний інженер підприємства Володимир Ковалів.

У понеділок, 26 липня, у прес-службі Львівської міської ради повідомили, що Андрія Свища звільнили за результатами службового розслідування.

«За дорученням міського голови Львова було створено комісію, яка здійснювала службове розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем управлінця. Відтак, за результатами розслідування, прийнято рішення звільнити з посади Андрія Свища», – йдеться у повідомленні Львівської міськради.

Як повідомляв ZAXID.NET, поліція звинуватила Андрія Свища у зловживанні службовим становищем через закупівлю електроенергії для підприємства без тендерів. За версією слідства, це призвело до розтрати близько мільйона гривень. Натомість у Львівській міськраді заявили, що завдяки цій закупівлі комунальне підприємство насправді зекономило 5,3 млн грн.

2 червня йому вручили підозру. Слідчі намагалися через суд відсторонити його від посади та арештувати його на час досудового розслідування, однак Галицький районний суд призначив йому нічний домашній арешт до 15 вересня.

Нагадаємо, що Андрій Свищо з липня 2019 року виконував обов’язки директора ЛКП «Львівелектротранс», а у січні 2020 року його офіційно призначили керівником підприємства.