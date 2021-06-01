41-річний Андрій Свищо очолює ЛКП «Львівелектротранс» з січня 2021 року

Львівська поліція розпочала розслідування через закупівлю електроенергії для ЛКП «Львівелектротранс». Директору підприємства Андрію Свищу намагались вручити підозру у зловживанні службовим становищем. У міській раді Львова заявили, що справа стосується закупівлі електроенергії, під час якої вдалося зекономити 5,3 млн грн бюджетних коштів.

Правоохоронці відкрили провадження через закупівлю електроенергії для ЛКП «Львівелектротранс». З власних джерел у правоохоронних органах ZAXID.NET стало відомо, 31 травня поліцейські намагались вручити підозру директору ЛКП «Львівелектротранс» Андрію Свищу у зловживанні службовим становищем. Його підозрюють у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах. Через те, що Свищо перебуває у відпустці, підозру вручити не вдалося.

У міській раді Львова 1 червня повідомили, що справа, яку розслідує поліція, стосується закупівлі електроенергії без посередників, завдяки якій вдалося зекономити 5,3 млн грн.

«Завдяки закупівлі електроенергії без посередників за півроку ЛКП «Львівелектротранс» зекономило 5,3 млн грн коштів громади міста. Однак, правоохоронні органи мають запитання. Львівська міська рада готова сприяти розслідуванню», – повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури.

Львівська міська рада повідомила, що очікує об'єктивного розслідування з боку правоохоронних органів та буде сприяти поліції.