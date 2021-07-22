41-річний Андрій Свищо очолює ЛКП «Львівелектротранс» із 2019 року

Підозрюваному у зловживанні службовим становищем директору ЛКП «Львівелектротранс» Андрію Свищу призначили запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту. 31 травня прокуратура повідомила йому підозру через закупівлю електроенергії для підприємства.

Як уже повідомляв ZAXID.NET, поліція звинуватила 41-річного директора ЛКП «Львівелектротранс» Андрія Свища у закупівлі електроенергії для ЛКП «Львівелектротранс» без посередників у ТОВ «Статус Енерго», що, на думку поліцейських, призвело до розтрати майже мільйона гривень. Натомість у Львівській міськраді вважають, що навпаки – завдяки цій закупівлі комунальне підприємство насправді зекономило 5,3 млн грн.

Старша слідча відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області Наталія Марич вимагала у суді відсторонити Андрія Свища від займаної посади і посадити його в СІЗО на два місяці з можливістю застави майже мільйон гривень (ця сума збігається з можливими збитками «Львівелектротрансу»).

Втім, 15 липня Галицький районний суд Львова призначив директору «Львівелектротрансу» лише домашній нічний арешт до 15 вересня, у цей період він має перебувати вдома з 23:00 до 6:00. Свища також зобов'язали відвідувати правоохоронців на їхню вимогу, здати паспорт та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. У відстороненні з посади директора ЛКП «Львівелектротранс» суд відмовив.

Нагадаємо, що Андрій Свищо з липня 2019 року виконував обов’язки директора ЛКП «Львівелектротранс», а у січні 2020 року його офіційно призначили керівником підприємства. На початку червня 2021 року стало відомо про кримінальну справу проти нього.