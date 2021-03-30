Президент України Володимир Зеленський здатний віддати наказ про наступ на Донбасі, проте спочатку необхідно прораховувати всі наслідки, сили, можливості, резерви, заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак.

За його словами, у президента України Володимира Зеленського немає проблем дати команду про наступ на Донбасі, однак це може загрожувати численними смертями серед цивільного населення.

«Я вам гарантую: у верховного головнокомандувача проблем дати команду чи прийняти рішення немає. Просто треба прораховувати всі наслідки потім, сили і можливості, резерви, готовність сьогодні держави до цього – щоб ми йшли – і наслідки. Тому що якщо ми сьогодні йдемо наступати, ми розуміємо, що таке Донецьк, – це багатомільйонне місто», – наголосив він в інтерв’ю журналістці Олесі Бацман.

Хомчак зазначив, що під час наступу є багато ризиків, що загине дуже велика кількість людей серед місцевого цивільного населення.

«Але це ж українці, це ж люди. Міжнародне гуманітарне право що скаже? Оцінивши ці всі чинники, ці ризики… Хто проти нас піде? Якщо ми будемо сьогодні воювати з тими, хто там є, – звичайно, у нас є дуже багато шансів досягти мети. Але ми розуміємо, що проти нас стане… Ми це бачили у 2014 році», – додав він, маючи на увазі вторгнення на Донбас російських військ.

При цьому головнокомандувач ЗСУ запевнив, що військові до наступу готові – насамперед морально. За словами генерал-полковника, аби захищати Україну, армія повинна вміти як наступати, так і оборонятися. Тому ЗСУ постійно організовують навчання, в тому числі, вчаться наступати в умовах урбанізованої (міської) місцевості.

«ЗСУ готуються до різних варіантів і, звичайно, ми готуємося до наступу. Ми створюємо навчальні бази, нам допомагають партнери. По-іншому не можна», – пояснив Хомчак.