Письменник Юрій Руф загинув на війні з Росією на початку квітня

У середу, 28 квітня, Хмельницька міська рада під час позачергового засідання сесії у межах дерусифікації перейменувала вулицю Чехова і провулок Чехова у вулицю і провулок Юрія Руфа.

Раніше у міськраді Хмельницького планували назвати вулицю і провулок Чехова на честь писменника українського «розстріляного відродження» Валер'яна Підмогильного, але змінили плани вже під час засідання за ініціативою депутата Віталія Підгайчука.

«Рішення прийнято з міркувань того, що потрібно не лише відомих історичних постатей вшановувати у назвах вулиць, але й сучасних героїв-захисників. Юрія Руфа ми з побратимами неодноразово запрошували у місто, де він проводив просвітницькі заходи», – сказав у коментарі ZAXID.NET Віталій Підгайчук.

Він додав, що процес перейменування вулиць у Хмельницькому триває із 2016 року. Відтоді у місті назвали вулиці на честь Степана Бандери, Романа Шухевича тощо. Зараз вирішили вшановувати у назвах вулиць і сучасних героїв. За словами Віталія Підгайчука, у місті ще залишилась низка вулиць, що потребують перейменування, їх «прибережуть» для новітніх героїв.

Юрій Руф народився 26 вересня 1980 року в Бережанах, що на Тернопільщині. Український поет, письменник, громадський діяч. Жив у Львові, батько двох дітей. Заснував проект «Дух Нації» і створив бренд одягу «Ґwear».

Серед його публікацій – «Багряна лірика» (2012), «Час Революції» (2014), «На зламі епох» (2015). Поезію Юрія було включено до українських сучасних поетичних збірок «Голос крові» (2013) і «Відлуння свинцевих громовиць» (2015).

Загинув на війні з російськими окупантами 2 квітня 2022 року.