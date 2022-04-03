Юрій Руф загинув під час боїв з російськими окупантами

На війні з російськими окупантами загинув український поет, письменник, вчений, громадський діяч Юрій Руф. Про це повідомив учасник Добровольчого руху ОУН Антон Петрівський.

«Загинув Юрій Руф в боях за Україну. Як воїн ... Він був поетом, який оспівував українські звитяги. Він сам став частиною української звитяги», – зазначив Петрівський.

Загибель Руфа також підтвердив 24 канал, зазначавши, що із ним в одній бригаді служив загиблий раніше оператор Юрій Олійник.

Руф з перших днів війни пішов добровольцем на фронт. Воював у лавах львівської 24-ї бригади. У соціальних мережах Руф писав, що його бригада стоїть у Попасній. За попередніми даними, Юрій Руф загинув під час одного з боїв на Луганщині.

Юрій Руф народився 26 вересня 1980 року в Бережанах, що на Тернопільщині. Український поет, письменник, громадський діяч.

Жив у Львові, батько двох дітей. Заснував проект «Дух Нації» і створив бренд одягу «Ґwear».

Серед його публікацій – «Багряна лірика» (2012), «Час Революції» (2014), «На зламі епох» (2015). Поезію Юрія було включено до українських сучасних поетичних збірок «Голос крові» (2013) і «Відлуння свинцевих громовиць» (2015).