На війні загинув 39-річний львівський оператор Юрій Олійник
Юрій працював на 24 каналі, але у перші дні війни пішов воювати
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Юрій Олійник загинув 23 березня, захищаючи Україну від російських загарбників
Під час бойових дій з російськими окупаційними військами загинув львівський відеооператор і фотограф, працівник 24 каналу і сайту ZAXID.NET Юрій Олійник. Він був бійцем однієї з бригад Збройних сил України, які виконували завдання в зоні бойових дій. Йому було 39 років.
Відомо, що Юрій загинув 23 березня на сході України. Воювати пішов з перших днів повномасштабного вторгнення.
Юра був ветераном АТО, воював на Донбасі у 2014-2015 році. Після повернення працював телеоператором у львівській редакції 24 каналу. Захоплювався фотографією і походами в гори.
Редакція ZAXID.NET висловлює щирі співчуття родині і друзям Юрія Олійника. Вічна пам’ять Герою!
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