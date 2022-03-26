Юрій Олійник загинув 23 березня, захищаючи Україну від російських загарбників

Під час бойових дій з російськими окупаційними військами загинув львівський відеооператор і фотограф, працівник 24 каналу і сайту ZAXID.NET Юрій Олійник. Він був бійцем однієї з бригад Збройних сил України, які виконували завдання в зоні бойових дій. Йому було 39 років.

Відомо, що Юрій загинув 23 березня на сході України. Воювати пішов з перших днів повномасштабного вторгнення.

Юра був ветераном АТО, воював на Донбасі у 2014-2015 році. Після повернення працював телеоператором у львівській редакції 24 каналу. Захоплювався фотографією і походами в гори.

Редакція ZAXID.NET висловлює щирі співчуття родині і друзям Юрія Олійника. Вічна пам’ять Герою!