Оксана Бауліна загинула внаслідок обстрілів у Києві, де вона виконувала редакційне завдання

Журналістка видання The Insider Оксана Бауліна загинула внаслідок обстрілів, коли виконувала редакційне завдання. Вона знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району Києва і потрапила під новий ракетний обстріл. Про це у середу, 23 березня, повідомило видання The Insider.

Окрім журналістки загинув ще один цивільний. Ще двоє осіб, які її супроводжували, отримали поранення, їх госпіталізували. Цю інформацію також підтвердив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Також він оприлюднив журналістське посвідчення Оксани Бауліної.

Журналістське посвідчення Оксани Бауліної, яке оприлюднив Антон Геращенко

42-річна Оксана Бауліна 13 років пропрацювала у різних глянцевих журналах у Росії, на сайті «Відкрита Росія». З січня 2017 року працювала в штабі російського політика Олексія Навального. Також працювала в Фонді боротьби з корупцією. Після того, як організація була внесена у список екстремістських, Бауліна покинула Росію. Вона поїхала в Україну кореспонденткою, встигла зробити декілька репортажів зі Львова та Києва.

Редакція видання висловила глибокі співчуття рідним та близьким загиблої колеги. А також пообіцяла продовжити висвітлювати війну в Україні, зокрема й такі військові злочини Росії, як невибіркові обстріли житлових районів, де гинуть мирні жителі та журналісти.

За інформацією Вікіпедії, The Insider – інтернет-видання, яке спеціалізується на журналістських розслідуваннях, викритті фальшивих новин та перевірці фактів. Виходить російською та англійською мовами. Засноване у листопаді 2013 року членом руху «Солідарність», журналістом та політичним активістом ліберально-демократичного спрямування Романом Доброхотовим. Головний редактор видання – Андріс Янсонс. Редакція розташована в Ризі, Латвія.

23 липня 2021 року Міністерство юстиції Росії включило юридичну особу The Insider SIA (адміністратор доменного імені інтернет-видання The Insider) до Реєстру іноземних засобів масової інформації, що виконують функції «іноземного агента».

Нагадаємо, вчора стало відомо, що на лінії фронту під Києвом зник фотожурналіст Макс Левін. Раніше під Києвом загинули оператор FoxNews П'єр Закжевський і українська журналістка Олександра Кувшинова. Також раніше повідомлялося про смерть ще трьох журналістів, серед яких кореспондент The New York Times Брент Рено. А журналіста газети «Новий день» Олега Батурина окупанти понад тиждень тримали в полоні.