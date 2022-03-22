Друзі зниклого припускають, що він міг потрапити в полон або отримати поранення

На лінії фронту під Києвом зник український фотожурналіст Макс Левін. Востаннє він виходив на зв’язок 13 березня у Вишгородському районі в зоні бойових дій, пише ІМІ з посиланням на друга Макса, фоторепортера Маркіяна Лисейка.

За його словами, Макс Левін поїхав фотографувати бойові дії 13 березня на власному авто. Він залишив автівку біля села Гута Межигірська та пішов у бік села Мощун. З його телефону надійшло повідомлення об 11:23, після чого він більше не виходив на зв’язок і не з’являвся в мережі.

«Пізніше стало відомо, що в районі, де Макс мав працювати, розпочались досить інтенсивні бойові дії, під час яких він міг дістати поранення або потрапити в полон до військовослужбовців Російської Федерації», – цитує ІМІ Маркіяна Лисейка, який займається пошуками фотожурналіста. Маркіян просить повідомляти йому будь-яку інформацію, яка допоможе знайти Макса Левіна.

Максим Левін народився 1981 року на Київщині. Він працює фотокореспондентом і документальним фотографом та оператором для багатьох українських і міжнародних видань, співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Його фото публікували також Wall Street Journal, TIME, Break.

Зазначимо, що раніше про зникнення своєї журналістки повідомило «Громадське». 11 березня ввечері Вікторія Рощина, ймовірно, їхала із Запоріжжя в Маріуполь і мала поганий зв'язок, тому редактори не змогли поспілкуватись із нею телефоном. Наступного дня із власних джерел стало відомо, що вона перебувала в тимчасово окупованому Бердянську. За інформацією «Громадського», 15 березня журналістку затримала ФСБ Росії.