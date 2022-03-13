51-річний Брент Ренод знімав евакуацію населення з Ірпеня

Російські військові застрелили 51-річного журналіста The New York Times у неділю, 13 березня, під час зйомок під Києвом. Ще один журналіст постраждав. Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Нєбитов.

Російські військові застрелили журналіста Брента Рено(Brent Renaud), який фільмував евакуацію населення з Ірпеня.

«Окупанти цинічно вбивають навіть журналістів міжнародних ЗМІ, які намагаються показати правду про безчинства російських військ в Україні. Сьогодні в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента всесвітньовідомого медіа New York Times», – повідомив Нєбитов.

Ще один журналіст, відомий фотокореспондент Хуан Арредондо поранений і його вже забрали в лікарню. Він розповів, що разом з Брентом Рено їхав на зйомку, коли їхній автомобіль розстріляли росіяни.

«Ми перетнули перший міст в Ірпені. Збиралися знімати, як інші біженці їдуть, і ми сіли в машину. Хтось запропонував відвезти нас на інший міст і ми перетнули блокпост, і вони почали стріляти в нас. Водій розвернувся, і вони продовжували стріляти. Нас було двоє. Мій друг Брент Рено, його підстрелили й він залишився позаду. Я бачив, як його підстрелили у шию, і ми розлучилися», – розповів журналіст.

Бренд Рено разом з рідним братом Крейгом – відомі тележурналісти та автори низки документальних фільмів. Вони знімали фільми з гарячих точок під час воєн в Афганістані, Іраку, землетрусів та інших небезпечних подій у всьому світі. Фільми братів Рено зібрали чимало світових нагород.

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