Кіт Келлог розкритикував Північноатлантичний альянс, назвавши його нерішучим

Колишній спеціальний представник президента США в Україні, генерал у відставці Кіт Келлог заявив про можливість створення альтернативних військових альянсів замість НАТО. Про це він сказав у четвер, 2 квітня, в ефірі Fox News.

Келлог різко розкритикував Північноатлантичний альянс, назвавши його нерішучим, і поставив під сумнів ефективність організації в умовах сучасних конфліктів. Зокрема, він згадав ситуацію навколо Ірану, де, за його словами, союзники не змогли продемонструвати достатню рішучість. На його думку, Сполученим Штатам варто переглянути підходи до оборонного партнерства та розглянути створення нових форматів співпраці.

«НАТО перетворюється на боягузів. Можливо, нам потрібне нове НАТО, нова оборонна система», – відзначив Келлог.

Він припустив, що до такого альянсу могли б увійти країни Азійсько-Тихоокеанського регіону, зокрема Японія та Австралія, а також окремі європейські держави, які готові до більш активної участі у військових діях, серед них Німеччина та Польща. Окремо він згадав Україну, підкресливши, що вона довела свою ефективність як союзник.

«Переосмислити наявні оборонні альянси, можливо, створити один з Японією та Австралією, а також із деякими з тих європейських країн, які готові вступити у війну, як-от Німеччина чи Польща. Навіть Україна, яка також довела свою ефективність як хороший союзник», – наголосив Келлог.

Останнім часом у США дедалі частіше звучить критика на адресу НАТО, зокрема через обережну позицію альянсу щодо конфлікту навколо Ірану, який загострився після початку американо-ізраїльської військової операції.

Нагадаємо, 2 квітня міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна зауважив, що Україна єдина європейська країна, яка має досвід сучасного ведення війни, й може поділитися з цим з країнами НАТО.