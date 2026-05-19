Підозрюваним є директор "Укр-Аз-Ойл" Андрій Конкольняк з Богородчан

Прокуратура Івано-Франківської області повідомила про підозру чотирьом учасникам схеми розкрадання газу з державної газотранспортної системи України на понад 200 млн. грн. Схему організував директор приватного українсько-азербайджанського підприємства і залучив до неї підлеглих, повідомляє пресслужба прокуратури.

Впродовж 2022–2025 року учасники схеми викрали 8 млн м³ палива вартістю 203 млн грн. Вкрадений газ фірма продавала на ринку як власний, який видобуває зі свердловин Великомостівського родовища в Шептицькому районі Львівської області.

Для транспортування власного газу фірма користувалася державними магістральними газопроводами, облік видобутого палива вела державна компанія «Оператор ГТС України» через спеціальний опломбований вузол.

«За даними слідства, представники фірми несанкціоновано втрутились в роботу вимірювального приладу: шляхом перекриття спеціального крана вони імітували закачування у державну трубу нібито власного газу, якого насправді не було», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Місце злочину – вимірювальний вузол (фото прокуратури)

Директора приватного підприємства та трьох його спільників затримано в порядку ст. 615 КПК України. Їм повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Керівнику компанії додатково інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ). Невдовзі підозрюваним оберуть запобіжний захід – прокуратура клопотає про тримання під вартою із заставою в 203 млн грн.

Як стало відомо ZAXID.NET, ідеться про директора і працівників ТзОВ Спільне українсько-азербайджанське підприємство «Укр-Аз-Ойл», що зареєстроване в Богородчанах на Івано-Франківщині. Фірма має ліцензію на видобуток газу з Великомостівського родовища.

Директором і співвласником фірми є мешканець Богородчан Андрій Конкольняк, якому належать 37,5% підприємства. Інша частина належить громадянину Азербайджану Азаду Ісгандарову. Раніше фірма мала зв’язки з Росією.

Андрій Конкольняк також є співвласником ТОВ «Добробутнафтогаз», ТОВ «Нафтогазгеологія», ПП «Газ Імпекс Україна», ТОВ «Гео-Смотрич», ТОВ «Мінерал Оіл Груп» і «Захід Мінерал Груп».

Підприємець фігурує в кримінальному провадженні про незаконне видобування корисних копалин, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом та вчинення кримінального порушення групою осіб за попередньою змовою. Це провадження внесене в ЄДР у травні 2019 року. У квітні 2026 року суд ухвалив рішення про примусовий привід Андрія Конкольняка на засідання суду 19 травня, оскільки він ігнорував попередні засідання.