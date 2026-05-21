Підозрюваним в організації схеми загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі

Правоохоронці викрили на Львівщині канал незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон. В організації схеми підозрюються 28-річний і 27-річний мешканці Самбірського району Львівщини. Ціна за послуги з незаконного перетину кордону становила 8 тис. доларів, повідомила пресслужба прокуратури Львівської області.

«Один із учасників групи підшуковував охочих незаконно покинути територію України. Інший забезпечував логістику, транспортування чоловіків до прикордонної місцевості та супровід до лінії державного кордону», – ідеться в повідомленні прокуратури.

У березні-квітні 2026 року, розповіли в прокуратурі, організатор підшукав мешканця Львова та запропонував йому незаконний виїзд з України поза пунктами пропуску. Коли львів’янин погодився, йому провели детальний інструктаж про маршрут руху, правила поведінки під час незаконного перетину кордону, необхідні речі та подальші дії після прибуття до країни призначення. Також вони координували його переміщення та повідомляли про готовність до переправлення.

Підозрюваних затримали в день переправлення в прикордонне село.

У судових матеріалах у цій справі, що оприлюднені в Єдиному реєстрі судових рішень, зазначається, що кримінальне провадження за підозрою в незаконному переправленні чоловіків за кордон відкрите ще наприкінці 2025 року.

Один зі затриманих підозрюваних – колишній військовослужбовець, що повернувся зі служби в квітні 2024 року і проживав у цивільної дружини з її двома неповнолітніми дітьми в прикордонному селі. В суді також перебуває справа про вчинене ним раніше хуліганство. Інший – його приятель, місцевий мешканець.

В судових документах ідеться про те, що згаданого львів’янина, який нібито хотів незаконно перетнути кордон за 8 тис. доларів, мали доправити в село Верхня Яблунька, звідки він мав пішки в обхід центральних доріг перетнути кордон. Також з матеріалів справи випливає, що львів’янин – правоохоронець, який в межах розслідування сам вийшов на переправників і мав при собі імітаційні доларові купюри.

27 квітня, в день, коли мав відбутися перехід через кордон, машину з переправниками та правоохоронцем зупинили на зупинці громадського транспорту біля міста Новий Калинів на Львівщині.

Також в матеріалах справи зазначається, що запобіжний захід для підозрюваних – тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 199,68 тис. грн. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від семи до дев’яти років. Справу розглядає Турківський районний суд.