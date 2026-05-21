Костопільський районний суд визнав винним інструктора навчального батальйону однієї з військових частин Рівненщини, який організував втечу курсанта з полігону за 2500 доларів. За скоєне обвинуваченому призначили 51 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 18 травня, у червні 2025 року молодший сержант Василь К., який працював інструктором у школі індивідуальної підготовки, погодився організувати вивезення курсанта за межі військового полігону. За це родич мобілізованого пообіцяв йому 2500 доларів винагороди.

Для реалізації схеми військовий залучив іншого інструктора навчального взводу. 24 липня 2025 року той на власному автомобілі вивіз курсанта за межі території полігону, щоб той міг утекти.

У суді обвинувачений повністю визнав провину та розповів, що до нього звернулися знайомі з проханням допомогти вивезти курсанта. За його словами, грошей він так і не отримав, а затримали його у серпні 2025 року на місці служби.

Суд також врахував, що обвинувачений раніше брав участь у бойових діях на Херсонщині, отримав мінно-вибухову травму, має двох малолітніх дітей та позитивно характеризується за місцем служби.

Суддя Руслана Снітчук визнала військового винним за ч. 1 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та призначила йому 51 тис. грн штрафу із забороною протягом року обіймати керівні посади. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що після викриття схеми ДБР повідомляло: крім інструкторів, до незаконного вивезення мобілізованих був залучений колишній правоохоронець. За даними слідства, він на власному автомобілі перевозив утікачів за межі області.