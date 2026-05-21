У п'яти областях на кордоні з Росією та Білоруссю запроваджують безпрецедентні заходи безпеки
Основна мета операції – недопущення проникнення диверсійних груп та вчинення терактів
Правоохоронні органи та Сили оборони України розпочали масштабне посилення безпеки у північних областях, які межують із Росією та Білоруссю. Про це повідомили у четвер, 21 травня в СБУ.
У відомствах наголосили, що нинішні заходи є безпрецедентними за кількістю залучених сил і техніки для територій поблизу кордону з РФ та Білоруссю. До операції залучили підрозділи СБУ, Національної поліції, Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Координацію дій здійснює Антитерористичний центр при СБУ. Також у визначені райони перекинуть додатковий особовий склад і спеціальну броньовану техніку.
Посилені безпекові заходи проводитимуть у таких областях:
- Чернігівській,
- Київській,
- Житомирській,
- Волинській,
- Рівненській.
Як зазначають у СБУ, основна мета операції – недопущення проникнення диверсійних груп, ведення розвідувальної діяльності, терактів та інших загроз у прикордонних районах. У межах заходів у регіонах посилять патрулювання, встановлять додаткові блокпости та проводитимуть перевірки документів і транспортних засобів. Жителів закликали із розумінням поставитися до тимчасових обмежень, мати при собі документи та дотримуватися правил комендантської години.
Нагадаємо, рішення про посилення безпеки ухвалили на тлі заяв президента Володимира Зеленського про підготовку російськими військами можливих наступальних дій на Чернігівсько-Київському напрямку.