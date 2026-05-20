Жінка зійшла на висоту у 8848 метрів над рівнем моря

Професорка кафедри математичного аналізу Чернівецького національного університету імені Федьковича Олена Карлова стала першою чернівчанкою, яка підкорила найвищу вершину світу – гору Еверест. 20 травня у складі міжнародної експедиції альпіністів жінка піднялася на висоту 8848 метрів над рівнем моря. Про це повідомили в Чернівецькій обласній раді.

Про успішне сходження Олени Карлової, яка була єдиною українкою в міжнародній групі альпіністів, стало відомо з допису у фейсбуці непальської туристичної та експедиційної агенції Satori Adventures Pvt. Ltd. Підготовка чернівчанки до підйому на Еверест тривала понад 210 днів. У квітні 2026 року Олена Карлова вирушила до Гімалаїв, де пройшла акліматизацію за класичним маршрутом до базового табору через високогірні селища Намче-Базар і Дінґбоче.

Додамо, що Олена Карлова раніше підіймалася на найвищі гори світу. За даними «Суспільне.Чернівці», вона підкорила вершину Кіліманджаро – найвищої точки Африки, а також вершину Макалу – п'ятої найвищої гори у світі.

