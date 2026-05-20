Професорка Олена Карлова стала першою чернівчанкою, яка підкорила Еверест
До підкорення вершини буковинка готувалася понад 200 днів
Професорка кафедри математичного аналізу Чернівецького національного університету імені Федьковича Олена Карлова стала першою чернівчанкою, яка підкорила найвищу вершину світу – гору Еверест. 20 травня у складі міжнародної експедиції альпіністів жінка піднялася на висоту 8848 метрів над рівнем моря. Про це повідомили в Чернівецькій обласній раді.
Про успішне сходження Олени Карлової, яка була єдиною українкою в міжнародній групі альпіністів, стало відомо з допису у фейсбуці непальської туристичної та експедиційної агенції Satori Adventures Pvt. Ltd. Підготовка чернівчанки до підйому на Еверест тривала понад 210 днів. У квітні 2026 року Олена Карлова вирушила до Гімалаїв, де пройшла акліматизацію за класичним маршрутом до базового табору через високогірні селища Намче-Базар і Дінґбоче.
Додамо, що Олена Карлова раніше підіймалася на найвищі гори світу. За даними «Суспільне.Чернівці», вона підкорила вершину Кіліманджаро – найвищої точки Африки, а також вершину Макалу – п'ятої найвищої гори у світі.