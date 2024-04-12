Сходження на вершину альпіністка присвятила військовослужбовицям ЗСУ

Українська альпіністка Ірина Галай піднялася на вершину гори Анапурна, що в Гімалаях. Це перший похід для закарпатки з початку повномасштабної війни.

Як повідомляє Champion, Ірина Галай разом із непальським гідом піднялись на Анапурну (8091 м) вранці 12 квітня. Сходження на вершину альпіністка присвятила військовослужбовицям ЗСУ.

Гора Анапурна входить до десятки найвищих і вважається одним з найнебезпечніших восьмитисячників у світі. Фото Вікіпедії

«Анапурна – гора жіночого роду. Складна та серйозна, вважається найнебезпечнішою у світі. Вона має характер, схожий на характер української військової жінки. Яка ніколи не дозволить собі непотрібних людей, не дасть себе легко завоювати і знищує всіх, хто наближається з поганими намірами Зараз у ЗСУ служить понад 60 тисяч жінок, що є вражаючою цифрою навіть для НАТО. Ці жінки – мої герої. Я присвячую це сходження їм і своїй країні, яка прямо зараз веде боротьбу за своє існування», – сказала Ірина Галай.

Нагадаємо, уродженка Закарпаття Ірина Галай стала першою українкою, що підкорила дві найвищі вершини світу. На Еверест (8848 м) альпіністка піднялася у травні 2016 року, а на К2 (8611 м) – у липні 2021 року. Гора Анапурна, на яку піднялася Ірина Галай, входить до десятки найвищих і вважається одним з найнебезпечніших восьмитисячників у світі.