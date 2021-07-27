У 2017 році Ірина Галай стала першою жінкою з України, яка підкорила Еверест

33-річна мукачівка і депутатка Закарпатської обласної ради Ірина Галай стала першою жінкою з України, яка піднялася на вершину найбільш небезпечної гори у світі – К2 (висота 8611 м). Альпіністка присвятила своє сходження 30-річчю Незалежності України. Про це у середу, 27 липня, повідомив Укрінформ.

«Сьогодні о 08:42 за місцевим часом Ірина Галай піднялася на другу за висотою гірську вершину Землі К2 (Чогорі)», – йдеться у повідомленні Укрінформу.

За інформацією відомого українського альпініста Геннадія Копейки, разом з Іриною Галай на К2 у середу, 27 липня, піднялися ще троє українців – Валентин Сипавін (Харків), Павло Сидоренко (Харків), Дмитро Семеренко (Дніпро), який здійснив сходження без кисневих балонів. Загалом цього дня вершину К2 підкорили 19 альпіністів. «Здається, це рекордна кількість альпіністів, які піднялися на вершину за один день», – зазначає Геннадій Копейка.

Нагадаємо, у 2017 році Ірина Галай стала першою українкою, яка підкорила найвищу вершину світу – Еверест.

Гора К2 (Чогорі) належить до гірського масиву Каракорум, розташована на кордоні Кашміра з Китаєм. Це – друга вершина світу після Евереста. Висота К2 скаладає 8611 метрів. Чогорі вважається національною горою Пакистану, сходження на К2 – технічно набагато складніше, ніж на Еверест. Перше успішне зимове підкорення К2 здійснила група із десяти непальських альпіністів лише у 2021 році. Один із найскладніших восьмитисячників щороку забирає життя альпіністів, які намагаються підкорити вершину. Найбільш трагічний сезон сходжень на К2 був у 2008 році: тоді загинуло 11 альпіністів. До цього часу лише троє українців підкорювали вершину К2: Геннадій Копейка (1992), Владислав Терзиул (1994) та Мстислав Горбенко (1994).