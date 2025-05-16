Перед сходженням на Еверест альпініст проходив тривалу акліматизацію в Гімалаях

Юрій Костюкевич підкорив гору Еверест (8848 м) і став першим прикарпатцем, що зійшов на найвищу вершину світу. Про своє сходження на Еверест альпініст розповів ZAXID.NET 16 травня.

Разом з прикарпатцем на Еверест піднялися ще п’ятеро українських альпіністів – Валентин Сипавін, В’ячеслав Калашников, В’ячеслав Кривошея, Ніна Алексєєва та Маргарита Дяченко. Під час спуску на висоті 8600 м Юрій Костюкевич провів близько 10 хвилин без кисню, внаслідок чого у нього виник сильний кашель та задуха. Дістатися до табору допомогли гіди та шерпи.

«Це було справді дуже моторошно, але варіантів нуль – жоден гелікоптер тебе не забере з такої висоти. На щастя, декс, два балони з киснем, і величезне бажання жити зробили свою справу – до опівночі доповзли в другий табір», – розповідає Юрій Костюкевич.

З табору альпініста евакуювали в госпіталь Лукли, де стабілізували його стан і підготували до перельоту в Катманду.



«Між реальною загрозою смерті і комфортним душем у готелі пройшло лише 18 годин. Головне в таких випадках – терміново зійти вниз. Наприклад, вчора один філіппінець дійшов до табору 4, ліг поспати, і вже не прокинувся. Високі гори – великі ризики», – зазначив Юрій Костюкевич.

Додамо, що Юрій Костюкевич народився у Коломиї, однак останні 10 років проживає в американському Сіетлі. Він став першим прикарпатцем, якому вдалося підкорити найвищу вершину світу.