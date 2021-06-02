Колеги звинуватили Христину Мохнацьку у брехні про сходження на Еверест

Викладачку івано-франківського університету Христину Мохнацьку звинуватили у брехні про сходження на Еверест. Про підйом на найвищу вершину світу у понеділок, 1 червня, повідомили на сторінці Університету Короля Данила, в якому 31-річна альпіністка викладає географію. У повідомленні університету вказано, що сходження відбулося близько 07:00 за місцевим часом. Втім, частина альпіністів, які зараз перебувають у таборі в Гімалаях, заявили, що насправді Христині Мохнацькій не вдалося піднятися на вершину. Сама ж вона у коментарі ZAXID.NET відкинула звинувачення колег, заявивши, що компанія, яка організовувала підйом, просто не внесла її у список.

Подорож до Непалу 31-річна Христина Мохнацька почала ще 10 квітня. За інформацією «Галки», альпіністці вдалося заручитися підтримкою благодійників та зібрати 114 тисяч доларів. Перед поїздкою Христина Мохнацька заявила, що під час підняття планує прочитати лекцію з географії. «Мабуть, це буде рекорд світу. Читати лекцію на висоті шість тисяч метрів з підніжжя Евересту – такого ще не робив ніхто. На такій висоті ще є інтернет-зв’язок, а на вершині Евересту його не буде. Лекція буде присвячена захисту навколишнього середовища», – розповідала Христина Мохнацька у коментарі «Суспільне Карпати».

24 травня Христина Мохнацька оприлюднила фотографію з підніжжя Евересту та повідомила про початок свого сходження. Учора, 1 червня, на офіційній сторінці приватного Університету Короля Данила з'явилася інформація, що сходження Мохнацької було успішним.

«Ділимось чудовою новиною! Викладачка Університету Короля Данила Христя Мохнацька здійснила успішне сходження на Еверест! Добралась до вершини Христина сьогодні о 07:04 за місцевим часом. Христина особисто за допомогою сотового зв'язку повідомила проректора УКД Олега Андрухіва про своє успішне сходження сьогодні. Вітаємо Христину! Усі деталі сходження опублікуємо згодом», – йдеться у повідомленні університету.

Після цього альпініст з Дніпра Дмитро Семеренко (відомий як перший дніпрянин, який підкорив Еверест) записав відео, в якому звинуватив Христину Мохнацьку у брехні про сходження. «У мене тут дуже багато запитують про Христю Мохнацьку. От вона як великомучениця якась. Я поважаю всіх людей, але не люблю брехунів. Так ось повернемося до Христі – вона не піднялася. Вона дуже повільно йшла в третьому лагері і все таке», – заявив Дмитро Семеренко.

Сама Христина Мохнацька наразі перебуває у Непалі і публічно не реагувала на звинувачення. У коментарі ZAXID.NET вона повідомила, що знає Дмитра Семеренка і не розуміє, чому той звинуватив її у брехні. «Я піднялася на Еверест, але через те, що пізно подала цю інформацію компанії-організатору підйому, мене не внесли у список. Зараз я та двоє гідів, з якими я підіймалася, пробуємо вирішити цю проблему», – заявила Христина Мохнацька.

Вона відмовилась від детальніших коментарів, зазначивши, що невдовзі напише публічний пост і пояснить ситуацію.

Додамо, 31-річна Христина Мохнацька є відомою в Івано-Франківську альпіністкою. У серпні 2020-говона піднялась на гору Арарат, де впродовж 27 хвилин і 38 секунд декламувала вірші Тараса Шевченка. За це її номінували на рекорд «Найтриваліше декламування збірки поезій "Кобзар" Тараса Шевченка на вершині гори Арарат». У лютому 2021-го Христину Мохнацьку внесли у книгу рекордів України за найшвидше сходження на вершину найвищого вулкана світу жінкою. На вулкан Охос-дель-Саладо вона піднялася за 19 годин і три хвилини, тоді як багатьом спортсменам доводиться витрачати по дві-три доби на те, аби здолати цей шлях.