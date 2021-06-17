Христя Мохнацька зізналась у підробці фото з підйому на Еверест

Івано-франківська альпіністка Христина Мохнацька розповіла як здійснювала підйом на Еверест та чому виник скандал через її сходження на вершину. У четвер, 17 червня, на прес-конференції в Івано-Франківську Христина Мохнацька розповіла, що попри все пишається собою, а в неправдивій інформації про підйом звинуватила гіда, який піднімався разом з нею.

Христина Мохнацька розповіла, про свій підйом на Еверест повідомила через те, що це їй підтвердив гід. Але зізналась, що справді не дійшла 15 метрів.

Також підтвердила, що фото з її підйому, яке вона опублікувала у Facebook було підроблене у фотошопі.

«Коли ми обговорили всі нюанси сходження, нам головний шерп розказував правила. Шо можна не дійти до вершини 15-20 метрів і можуть зарахувати», – пояснила альпіністка.

Як повідомляв ZAXID.NET, 4 червня Христина Мохнацька визнала, що не змогла піднятися на Еверест, а спустилася за 15 метрів до вершини через те, що одному з гідів стало погано.

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